CULTURA
Pistoletazo de salida para Hispanidad 2025: esta es la programación para hoy, viernes 3 de octubre en Madrid
Este viernes 3 de octubre comienzan las primeras actividades de Hispanidad 2025 en la capital
Del 3 al 12 de octubre Madrid se convierte en la capital mundial de la lengua española con la quinta edición de la Hispanidad 2025. Este festival reúne más de 200 actividades que incluyen música, danza, teatro, cine, gastronomía, conferencias, folclore y exposiciones. La programación espera superar los 690.753 asistentes de 2024 y se desarrollará en 70 escenarios de la ciudad y contará con artistas de 23 nacionalidades.
Este viernes comienzan las primeras actividades en la capital, por eso, a continuación te detallamos las horas y los eventos que tendrás disponibles a lo largo del día. Si quieres disfrutar como nunca la Hispanidad 2025, ¡sigue leyendo para saber más!
Programación de Hispanidad 2025 para hoy, viernes 3 de octubre
A las 17:00 y 18:30, la Galería de las Colecciones Reales acoge ‘Chia’, un espectáculo de danza inspirado en la cosmogonía muisca. En paralelo, los Teatros del Canal estrenan ‘Sansón de las Islas’, una producción argentina que se mantendrá en cartel hasta el 12 de octubre, mientras que en el Teatro de la Abadía, a las 19:00 horas, se presenta ‘Mister Shakespeare’, de la compañía chilena La Secreta.
La música llenará las plazas de Madrid con actuaciones como las de la Orquesta Aragón (18:45, Plaza Mayor), Bareto (19:00, Puente del Rey), La Ganga Calé (19:30, Plaza de España), Kevin Johansen + Liniers + The Nada (20:00, Puerta del Sol) y María José Llergo (21:00, Plaza Mayor).
Por último, el día culminará con Karina La Princesita a las 21:30, en Puente del Rey, y un espectáculo flamenco del Ballet Flamenco de Madrid a las 21:40, en la Puerta del Sol. Y tú, ¿te lo vas a perder?
