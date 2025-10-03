Fuenlabrada, finalista en los Premios Europeos de Servicios Sociales 2025 por su programa de ocio inclusivo

La ciudad de Fuenlabrada ha sido seleccionada como finalista para los Premios Europeos de Servicios Sociales 2025 (European Social Services Awards - ESSA) en reconocimiento a su programa Salta Conmigo, que ofrece a personas con diversidad funcional intelectual opciones de ocio normalizado para disfrutar en grupo durante los fines de semana.

Según explican en su página web, el objetivo de este programa municipal es "es dar respuesta a la necesidad que las personas con discapacidad intelectual tienen, al igual que todo ser humano, de desarrollar un ocio saludable en interacción amistosa con otras personas: relacionarse, divertirse, tener planes, así como compartir buenas experiencias y recuerdos gratificantes".

Cada año, desde hace tres décadas, cerca de 200 personas de entre 14 y 55 años se han ido beneficiando de este servicio gratuito y pionero en España, que incluye salidas a cafeterías, restaurantes y discotecas; actividades culturales como visitas a museos, teatros o conciertos; actividades al aire libre como encuentros en la piscina; o escapadas de fin de semana.

Votación popular

Fuenlabrada compite junto a otras ciudades europeas por este galardón, que reconoce a las organizaciones y personas que están innovando en sus servicios sociales para ofrecer soluciones de futuro a las personas y comunidades a las que apoyan.

Los ganadores los elige la ciudadanía, que puede votar por los candidatos a través del enlace habilitado. La ciudad madrileña aparece en el punto cuatro de las candidaturas con el nombre en inglés Leang together.

"Una vez más, Fuenlabrada es reconocida en Europa por sus políticas públicas innovadoras. En este caso, por las diferentes soluciones que implementamos para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional intelectual y su inclusión en la sociedad", ha señalado el alcalde Javier Ayala durante su visita al IV Encuentro de Entidades del Foro de la Diversidad Funcional de Fuenlabrada, celebrado este viernes.

Categoría 'Discapacidad y Accesibilidad'

En esta edición de los Premios Europeos, Fuenlabrada compite en la categoría Discapacidad y Accesibilidad en Servicios Sociales, que reconoce proyectos que promueven comunidades más inclusivas, mejoran la calidad de vida de la ciudadanía, aumentan su participación social, desarrollan sus habilidades y fortalecen lazos comunitarios.

Fuenlabrada también fue seleccionada finalista de estos premios en 2022 por su proyecto Konecta2, que introduce el uso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el cuidado de personas mayores y dependientes.

Los premios, promovidos por la European Social Network —la mayor red de entidades públicas y privadas de Europa—, se entregarán durante el congreso que la organización celebrará en Madrid los días 13 y 14 de noviembre.