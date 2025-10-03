Pulseras personalizadas, glitter y ropa naranja: las 'swifties' vuelven a tomar Madrid por el estreno de 'The Official Release Party of a Showgirl'

Borrón y era nueva. Taylor Swift ha lanzado este viernes 3 de octubre su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, marcando una nueva etapa en su carrera musical. Producido por Max Martin y Shellback, el disco presenta un estilo más ágil y rítmico que su predecesor, The Tortured Poets Department, y fue grabado durante los descansos de su gira Eras Tour. Compuesto por 12 canciones, el álbum aborda temas como la fama, las relaciones personales y experiencias recientes, acompañado de una estética visual inspirada en el mundo del espectáculo.

Entre las canciones, una de las más comentadas ha sido Wi$h Li$st, que incluye una referencia al Real Madrid con la frase They want a contract with Real Madrid, aludiendo a la ambición en el mundo del entretenimiento. Otras piezas importantes del disco son The Fate of Ophelia, inspirada en el personaje de Shakespeare; Elizabeth Taylor, escrita desde la perspectiva de la actriz; y Father Figure, que incorpora elementos de la canción homónima de George Michael y referencias a figuras de la industria musical que han formado parte de la trayectoria de Swift.

Fans de Taylor Swift, en los cines Ideal antes de la proyección de 'The Official Release Party of a Showgirl' / Alba Vigaray

El álbum concluye con una colaboración junto a Sabrina Carpenter en el tema que da nombre al disco. Swift ha señalado que esta producción refleja lo ocurrido "entre bastidores" durante una fase intensa de su vida personal y profesional. Como en sus trabajos anteriores, varias letras incluyen mensajes en clave que sus seguidores están empezando a analizar. El lanzamiento se acompaña de una edición visual que ofrece una mirada más profunda al proceso creativo del álbum mostrando, una vez más y al margen de las valoraciones sobre su persona o su trabajo, que la estadounidense es única creando eventos y ediciones especiales para sus seguidores.

"Emoción" en los primeros pases de The Official Release Party of a Showgirl en Madrid

Así, este fin de semana se estrena en varios cines de Madrid la película The Official Release Party of a Showgirl, que estará disponible solo del 3 al 5 de octubre en salas como Cinesa, Yelmo, Kinépolis, Ocine, Mk2 y Neocine. Del proyecto no se conoce mucho excepto su metraje, 89 minutos. Se sabe, eso sí, que incluye el estreno mundial del videoclip de The Fate of Ophelia, imágenes detrás de cámaras, reflexiones de Taylor Swift y versiones líricas de las canciones.

Para saber más sobre qué supone la cinta para los seguidores de Madrid de la artista, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA habla con algunas swifties a las puertas de los cines poco antes de que comiencen las proyecciones. Llegamos a los Cines Ideal (Calle del Dr Cortezo, 6), donde hay un primer pase a las 21:00 horas y otro a las 21:30 horas. Entre olor a palomitas, maquillajes dramáticos, boas de plumas y camisetas y sudaderas temáticas del ERAS tour aguarda con ilusión un público mayoritariamente femenino que aprovecha para intercambiar pulseras personalizadas con frases de canciones de Taylor Swift.

Un disco "muy romántico" y "bestia"

Marina Ortiz, por ejemplo, cuenta que llega "muy emocionada" ante la primera vez que va a ver a la artista en pantalla grande y sin saber qué esperar. Lo hace después de que una de sus amigas se las viera y se las deseara para conseguir las entradas y ataviada a propósito para la ocasión, como hizo en el Eras Tour, con un vestido naranja estilo 70's con brilli brilli, muy acorde al color detrás de cada pista que Taylor ha ido dejando del nuevo álbum. Marina ha podido escuchar varias veces el nuevo disco y lo describe como "muy romántico" y a la vez "muy bestia" por lo explícito que llega a ser, por ejemplo, al hablar de la intimidad con su prometido, el jugador de la NFL Travis Kelce, en la canción Wood, una de sus favoritas.

Para Marina, swiftie desde que vio a Taylor en la película de Hannah Montana con tan solo 15 años, el álbum —al margen de sus cifras— puede ser leído como un "fracaso" al llegar detrás de un éxito tan grandilocuente como el Eras Tour, además de aparecer en un contexto en el que la gente "empieza a estar cansada" de Taylor Swift. Con todo, destaca cómo la cantante ha encontrado el equilibrio entre las letras profundas y las canciones ligeras o pop, sin tener que renunciar a ninguno de estos rasgos.

Distinta es la opinión de Andrea Álvarez, otra seguidora que también asistió al Eras Tour en Madrid y que también ha conseguido entradas para el primer día de pases de The Official Release Party of a Showgirl. A ella, este último disco, al menos en una primera escucha, le ha resultado "monótono" pese a que le gusta el pop y el tono alegre de la mayoría de canciones. Además, se siente algo "decepcionada" por las expectativas que le había generado todo el imaginario visual que la artista había adelantado en sus redes sociales del álbum. Aún así, tiene claro que, de momento, su favorita es Eldest Daughter.

Hablamos también con Paloma y Paula, que intercambian pulseras con otras swifties, aunque reconocen que esta vez no han preparado tantas como para el Eras Tour por falta de tiempo. Mientras que la primera cuenta que tuvo grandes problemas con la página web, colapsada, al comprar entradas; la segunda explica que lo intentó 15 minutos después de que salieran a la venta y no tuvo problema.

Ambas llevan merchandasing del Eras Tour y maquillajes llenos de brillo y glitter, algo muy característico de la estética cabaretera de este último disco de Taylor. Las dos entran al cine esperando conocer detalles sobre cómo se gestó este último disco, pero también su proceso de escritura y grabación, pasando por las inspiraciones detrás de cada tema.

Respecto al álbum, que ya han podido estudiarse, destacan una "vibra ochentera" novedosa en Taylor, "pero sin olvidar el sentido de las letras y las metáforas que tanto transmiten". Respecto a sus favoritas, se quedan con Opalite... y la conversación llega a su fin porque, por fin, es hora de que pasen a ver el documental de su artista favorita, por lo que en pocos instantes la entrada de los Ideal se queda casi vacía y en silencio.