La Consejería de Sanidad cifra en un 15% el seguimiento de la huelga de médicos en Madrid

La Comunidad de Madrid ha cifrado en entre un 12% y un 15% el seguimiento en los hospitales y centros de salud de la región de la huelga convocada por sindicatos médicos contra la reforma que plantea el Ministerio de Sanidad del Estatuto Marco que regula las profesiones sanitarias, aprobado en 2003. Entre otras reivindicaciones, plantean los facultativos un estatuto propio que regule las condiciones específicas de la profesión como las guardias.

El seguimiento, que los convocantes aseguran, en cambio, que ha sido "bastante alto", aunque no detallan cifras, ha sido desigual y mayor en hospitales que en atención primaria. Según ha detallado la Consejería de Sanidad, en los centros de salud apenas ha llegado a un 4%. En hospitales como el de Arganda del Rey o el 12 de Octubre, por el contrario, ha alcanzado el 50% y el 25%, respectivamente. Más de 3.000 profesionales, según cifras del sindicato Amyts, se han manifestado ante la sede del ministerio en Madrid.

Fuentes de la consejería aseguran que los servicios mínimos se han cumplido y que la atención, especialmente la urgente, se viene prestando con normalidad sin perjuicio de que alguna consulta o cirugía se haya podido ver afectada.

La consejera, Fátima Matute, ha mostrado su rechazo total al borrador de estatuto elaborado por el departamento de Mónica García , un rechazo que ha hecho extensible a todos los consejeros autonómicos. La responsable de la sanidad madrileña ha criticado en un encuentro con periodistas que se empezara a negociar con los sindicatos antes que con las propias comunidades, lo que ha calificado de "deslealtad institucional".

A su juicio el texto es "lesivo, regresivo" y en exceso rígido, y el proceso de elaboración esta sirviendo para enfrentar a las distintas categorías profesionales. Asimismo, ha asegurado que no está acompañado de memorias jurídica, técnica ni económica y ha lamentado que en las negociaciones no estén interviniendo representantes de los ministerios de Hacienda y de Función Pública.

"Lo que están intentando hacer con este estatuto marco vergonzoso", ha señalado, "es con su ineficiencia, intentar señalarnos a las comunidades autónomas, y no lo vamos a consentir". Matute entiende que todavía se está a tiempo de alcanzar un Estatuto Marco "flexible, garantista, de calidad y que mejore las condiciones laborales", pero asegura que para ello se necesita "un trabajo previo de técnicos y expertos", que, asegura, no se ha dado.