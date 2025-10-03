La Comunidad de Madrid firma un acuerdo de colaboración en digitalización con Kazajistán

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, firmó este viernes un acuerdo de colaboración con Kazajistán para la cooperación en digitalización.

"El objetivo es trabajar conjuntamente en las experiencias y trabajar entre ambas partes para incluir la inteligencia artificial de una forma transparente y responsable en todos los procesos de la administración, formar a los empleados públicos y a los ciudadanos", declaró López-Valverde a EFE.

El acuerdo fue firmado con la empresa estatal National Information Technologies (NITEC), representada por su presidente del consejo de administración, Daulet Bekmanov, durante el foro internacional Digital Bridge 2025 en Astaná.

Gracias al acuerdo, ambas partes trabajarán para "hacer que las empresas y el sector industrial puedan abrazar la tecnología para ser mucho más productivas", sostuvo López-Valverde, quien agregó que se facilitará así "la tecnología para el tejido empresarial, industrial y la propia administración".

"Kazajistán quiere en tres años digitalizar por completo su administración de cara a los ciudadanos, en Madrid, que estamos al 80%, aspiramos a lo mismo", añadió.

"La colaboración con Madrid, una de las regiones más grandes de España, donde ya se han automatizado más de 1450 trámites gubernamentales, abre nuevos horizontes para la innovación conjunta", afirmó, por su parte, Bekmanov.

Las partes también planean realizar investigaciones conjuntas en los campos de la inteligencia artificial y el big data, intercambiar experiencias en transformación digital y desarrollar el capital humano en el sector de las TIC.