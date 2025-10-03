El 'Chacho' Rodriguez y Martynas Pocius, el tándem que desde los despachos ha liderado la transición del Real Madrid de Sergio Scariolo

Ha sido un verano largo en las oficinas del Real Madrid de baloncesto. El conjunto blanco ha sido sometido a un proceso de renovación en todas y cada una de las líneas del quinteto, pero también en los despachos. Prueba de ello son las dificultades que se ha encontrado el equipo en la disputa de la Supercopa Endesa, donde cayó derrotado a manos de Valencia Basket en la final por el título. Apenas unas horas después de celebrar el título de Liga ACB, el Real Madrid anunció la marcha de Juan Carlos Sánchez, director deportivo, y Alberto Herreros, director de la sección, dos de los hombres fuertes en los despachos de un equipo que ha vivido la etapa más gloriosa de su historia. Chus Mateo también fue relegado. Su sustituto es un viejo conocido del madridismo, Sergio Scariolo. El técnico italiano llegó acompañado de Carlos Ocaña, que asumirá el cargo de Herreros, y Sergio 'El Chacho' Rodríguez, que toma el relevo de Juan Carlos. Felipe Reyes abandona el puesto de embajador y asume mayor protagonismo en la parcela deportiva.

Felipe Reyes, Chacho Rodríguez y Florentino Pérez conversan. / Real Madrid

Si muchos fueron los cambios en el área técnica, más aún se produjeron en la plantilla. Hasta seis jugadores llegan a la plantilla dirigida por Sergio Scariolo (Theo Maledon, David Krämer, Chuma Okeke, Trey Lyles, Izan Almansa y Gabriele Procida) y no se descarta alguna que incorporación próximamente. También el italiano ha sometido a una renovación al staff técnico, más numeroso de lo habitual. Lo dicho, todos son cambios en este Real Madrid, pero con la exigencia de siempre. Y, este jueves, consiguió la primera victoria de la temporada como local ante Olympiakos, un rival de esos que uno preferiría no encontrarse a estas alturas de la película.

Martynas Pocius, un líder en la sombra

Sin embargo, entre tanto baile, ha pasado desapercibido el nombre de Martynas Pocius. El lituano fue jugador del Real Madrid durante la etapa de Pablo Laso. Tan solo pasó dos temporadas en el club, pero ahora regresa para ocupar un puesto del scouting internacional y completar una dirección técnica que mucho ha cambiado este último verano. El lituano viene de formar parte de la parcela de dirección técnica de los Denver Nuggets, donde coincidió con Facundo Campazzo.

La llegada de Pocius a la dirección deportiva ha permitido un giro en la política de fichajes del conjunto blanco en las últimas temporadas. El que fuera jugador del Real Madrid se ha convertido en un gran conocedor del mercado norteamericano tras ocho temporadas en la franquicia de Denver. Los blancos han sondeado la NBA en mayor profundidad. La llegada de Lyles, Okeke y Almansa no se entiende sin el papel que el lituano haya podido jugar en las negociaciones.

Se tentó la llegada del serbio Vasilije Micic, que finalmente se marchó al Hapoel Tel Aviv. Tras Micic, los blancos han recibido la negativa de Petrusev (se marcha a Dubai para jugar con Musa), de Alec Peters (que se queda en el Olympiacos), de Daniel Theis (renovó con Mónaco) y en las últimas horas de Lonnie Walker (que firmó por Maccabi).

Una plantilla a la altura

Uno de los que sí se incorpora a la plantilla blanca es Theo Maledon. El francés llega para completar un backcourt que asusta, uniéndose a Campazzo, Feliz, Llull, Abalde y David Kramer, que es otro de los recién incorporados. Ambos fueron obra de Alberto Herreros, en una de sus últimas labores como director de la sección. Para ocupar el lugar de Ndiaye llega Chuma Okeke (2,01), el ex de los Cavaliers, un jugador que llega para fortalecer el puesto de '4' y dar descanso a Hezonja cuando el croata lo necesite. El italiano Gabriele Procida ocupará el puesto de alero. Puede ser un recambio ideal tras la marcha de Hugo González.

Uno de los grandes talentos del baloncesto español también recae en manos de Scariolo. Se trata de Izan Almansa, un jugador que el técnico italiano cataloga como "un proyecto más a largo plazo, podríamos decir que es como un two-way, que estará siempre entrenándose con el primer equipo y mejorando con nuestro cuerpo técnico y, a la vez, podrá jugar en la Liga U (Sub-22)". La bomba de última hora en el mercado blanco ha sido Trey Lyles, ala-pívot procedente de los Sacramento Kings. El canadiense ha disputado más de 600 partidos en la NBA. Se trata de una incorporación que el Real Madrid del pasado nunca hubiera llevado a cabo. La llegada de Pocius y el 'Chacho' han abierto un nuevo paradigma en la sección.

Scariolo dirige a sus jugadores en la Ciudad Real Madrid. / Real Madrid

Pero si unos entran, otros deben salir. Ha sido el caso de Hugo González, que desembarca en la NBA para jugar en los Boston Celtics, y Eli John Ndiaye, que llega a Atlanta. Serge Ibaka y Xavier Rathan-Mayes también abandonaron el club como dos de los jugadores con menor protagonismo durante la última temporada de Chus Mateo. Y, por último, se concretó la salida de Dzanan Musa, que cambia Madrid por Dubai para unirse al novedoso proyecto que el país oriental inicia en Euroliga.

Pese a tratarse de un verano muy movido, el núcleo duro del Real Madrid de baloncesto sigue en pie. Sergio Llull seguirá agrandando su leyenda en el conjunto blanco y disputará su 20ª temporada. La pareja Campazzo-Tavares, encargada de sustentar al equipo durante las últimas temporadas, seguirá amedrentando a los rivales europeos. También se queda Mario Hezonja. El croata se ha consagrado como uno de los líderes del proyecto. Alberto Abalde y Andrés Feliz, escoltarán a las grandes estrellas de un Real Madrid de baloncesto que tiene como cometido pelear por todos los títulos esta temporada.

Plantilla del Real Madrid de baloncesto Bases : Facu Campazzo (2027), Andrés Feliz (2027), Sergio Llull (2026)

: Facu Campazzo (2027), Andrés Feliz (2027), Sergio Llull (2026) Escoltas : Alberto Abalde (2027), Théo Maledon (2027), David Krämer (2026)

: Alberto Abalde (2027), Théo Maledon (2027), David Krämer (2026) Aleros : Gabriele Procida (2028), Mario Hezonja (2029), Gabriel Deck (2028)

: Gabriele Procida (2028), Mario Hezonja (2029), Gabriel Deck (2028) Ala-pívots : Usman Garuba (2027), Chuma Okeke (2027), Trey Lyles, Izan Almansa (2029)

: Usman Garuba (2027), Chuma Okeke (2027), Trey Lyles, Izan Almansa (2029) Pívots : Edy Tavares (2029), Bruno Fernando (2026)

: Edy Tavares (2029), Bruno Fernando (2026) (Año de finalización de contrato)

Un cuerpo técnico made in NBA

La llegada del técnico italiano, que disputará una nueva final al frente del Real Madrid, ha generado mucha expectación. Todo ello en una etapa convulsa del baloncesto europeo, con el posible desembarco de la NBA en el viejo continente. "Hay que tener clara cuál es la tendencia dominante en el baloncesto en Europa. En este momento, el nivel atlético o físico y la calidad de los jugadores exteriores, generadores de juego, se ha elevado muchísimo. Tenemos características marcadas en algunos jugadores, que nos encanta que las tengan y que será tarea nuestra explotarlas al máximo. Pero también debemos tener claro que hay que salir de la zona de confort a veces. Hay que intentar ponerse retos nuevos y aprender cosas nuevas", confesaba Scariolo días después de ser nombrado técnico madridista.

Es por ello que el italiano ha elegido rodearse de un cuerpo técnico amplio y de plena confianza. Scariolo busca profesionalizar su entorno de trabajo al máximo, conformando un staff más propio de la NBA que de la Euroliga, principal objetivo de los blancos. La mano derecha de Scariolo será Luis Guil, su acompañante durante varios años en la selección nacional, reconocido como un gran especialista defensivo a nivel internacional. Cuenta con experiencia en el baloncesto japonés y venezolano, más allá de haber dirigido a Fuenlabrada y Zaragoza en ACB.

El resto de posiciones del staff estarían cubiertas por Stefan Ivanovic (hijo de la leyenda de los banquillos Dusko Ivanovic); Lolo Calin, el único que sobrevive de la etapa Chus Mateo; 'Piti' Hurtado, ex comentarista de baloncesto en DAZN y Movistar, además de seleccionador de Jordania; David Jimeno, que llega del Joventut de Badalona como nexo entre el primer equipo y el Sub-22; y Matteo Cassinerio, procedente de la Virtus.

Sin duda, la política del Real Madrid en torno a la sección de baloncesto ha dado un giro radical. Tras varias temporadas en las que se optó por una dirección poco intervencionista, el conjunto blanco ha decidido dar vida a un nuevo proyecto. Prueba de ello es la firma de tres años de contrato a Sergio Scariolo, al que se la han otorgado las riendas de la sección, a su buen amigo Sergio Rodríguez y a un Martynas Pocius que está jugando en los despachos para devolver al Real Madrid a lo más alto del continente.