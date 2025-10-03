Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Llevamos dos veranos disfrutando de las artes de Air, que han venido en varias ocasiones a tocar en nuestro país (la última, en la fiesta de aniversario de Zara) para dejar claro que nadie se les acerca siquiera cuando hablamos de un cierto tipo de pop sofisticado y de aires retrofuturistas. La reedición de una nueva versión con mezcla completamente analógica de su banda sonora para Las Vírgenes suicidas de Sofía Coppola (el álbum se llama The Virgin Suicides Redux), con joyas extra como esta, demuestra que hay muchísima vida más allá de su magistral Moon Safari.