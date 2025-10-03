LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'Todas estas flores', de Rita Ojanguren
Las canciones que Rita Ojanguren alumbra desprenden distintos olores. Resultan tan auténticas, tan personales que, ahora, tras años curtida junto a Rodrigo Cuevas, Gente Terrible y Héctor Tuya, le dan un aura especial. Bebe de los clásicos, pero sus melodías tienen poso universal. Todas estas flores es el primer adelanto de una etapa donde lo importante es, sin duda, cómo no, pellizcar el corazón. Lo demás llegará tarde o temprano.
'Hileta kantu nafarra', de Zetak
Pop luminoso de vocación global. Un poco melancólico. Con salpicaduras folk. Y en euskera. Así podríamos definir la apuesta liderada por Pello Reparaz. No obstante, una de las fortalezas de esta cuadrilla navarra es su particular forma de aunar solera y vanguardia. Una pretensión que no se reduce a lo musical: a nivel escénico y estético, han desarrollado una imagen que hace crecer cada tema. Acaban de lanzar Hileta kantu nafarra.
'Idk', de Sofia Gobbi
Lo mejor de la última canción de Sofia Gobbi es ese bajo que, vibrante, serpenteante, es capaz de activar las caderas hasta el infinito. Idk superpone melodías con una facilidad pasmosa, volviéndola adictiva de principio a fin. Sorprende por segundos, liberando endorfinas a cada nuevo verso. La artista, a caballo entre Italia y Estados Unidos, ojo, lleva cinco años lanzando píldoras tan sugerentes como ésta. Una bomba detrás de otra.
Las 3 de Jacobo de Arce
'Pick It Up’, de John Maus
John Maus, personalidad peculiar donde las haya, demiurgo de un rock experimentador y lúgubre que se desparrama por infinitos sonidos y texturas, sale de un largo periodo de silencio con un álbum de intensidad medida en el que caben piezas relajadas, casi eclesiales, como esta.
'Playground Love (Vibraphone Version)', de Air
Llevamos dos veranos disfrutando de las artes de Air, que han venido en varias ocasiones a tocar en nuestro país (la última, en la fiesta de aniversario de Zara) para dejar claro que nadie se les acerca siquiera cuando hablamos de un cierto tipo de pop sofisticado y de aires retrofuturistas. La reedición de una nueva versión con mezcla completamente analógica de su banda sonora para Las Vírgenes suicidas de Sofía Coppola (el álbum se llama The Virgin Suicides Redux), con joyas extra como esta, demuestra que hay muchísima vida más allá de su magistral Moon Safari.
‘Glue (Deep Club Mix)’, de Jay-Jay Johanson
Bailar con una canción de Jay-Jay Johanson, un trovador exquisito que nos tiene más bien habituados a la lágrima con unas canciones que casi siempre son pequeños dramas teatrales, es un lujo poco habitual. Así que vamos a aprovechar este remix (de factura propia con ayuda de Johan Skugge) para dar un discreto pasito a un lado y un discreto pasito al otro mientras vamos preparando el viernes o el sábado noche.
