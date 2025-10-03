El Café Central logra un "pequeño milagro temporal" y seguirá abierto hasta 2026

El Café Central ha conseguido un "pequeño milagro temporal": su icónico local seguirá operando hasta, al menos, principios de 2026.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, los propietarios del Café Central explican que, gracias a la actuación de su equipo jurídico, han logrado una situación legal que les permite, "para júbilo de todos", prorrogar su estancia en este local.

"Eso significa que, con un brindis a la perseverancia, esperamos que Café Central siga operando en su icónico local al menos hasta el inicio de 2026", exponen.

En busca de un nuevo local

Estaba previsto que este emblemático templo del jazz tuviera echara el cierre el próximo 12 de octubre ante la imposibilidad de renovar un arrendamiento que, según sus responsables, los propietarios del local se negaban a negociar.

Ahora, pese a este "valioso respiro", afirman que su máxima prioridad sigue siendo la misma: "Asegurar el futuro del Café Central en una nueva ubicación que esté a la altura de las veladas" que han ido compartiendo a lo largo de sus 30 años de historia. Para ayudarles con esta búsqueda, está habilitado desde julio el buzón de correo central2.0@cafecentralmadrid.com para que quien quiera pueda aportar sus sugerencias.

Historia del Café Central

El anuncio del cierre de este emblemático lugar fue acogido con un gran pesar en el mundo cultural madrileño. El local de la plaza del Ángel, una antigua cristalería, abrió sus puertas en 1982 de la mano de un grupo de estudiantes antifranquistas.

Le bastaron unos pocos años para integrarse en el circuito de las grandes figuras internacionales del jazz. Desde entonces por allí pasaron nombres internacionales como Paquito D’Rivera, Lou Bennett, Brad Mehldau, Kenny Barron o Sheila Jordan, y nacionales como Tete Montoliu, Pedro Iturralde, Javier Colina, Silvia Pérez Cruz o Andrea Motis.

La revista Wire lo colocó como el octavo club de jazz más importante de toda Europa, mientras que la especializada Downbeat lo eligió como uno de los mejores clubes de jazz del mundo.

Hasta que llegue la fecha máxima, el Café Central seguirá ofreciendo "conciertos de resistencia" cada noche de la semana, con músicos como Guillermo McGill, Pepe Rivero, Sheila Blanco, Federico Lechner, Fernando Egózcue, Betta Berodia o Joan Chamorro. "Seguiremos bailando con el ritmo de The Good Men Swingtet y descubriremos a la banda de Chicado Electric Soul Company. ¡Viva el Café Central!", concluyen sus responsables.