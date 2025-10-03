TIEMPO
Arranca un fin de semana caluroso en Madrid: las temperaturas tocarán techo este día
La AEMET pronostica valores "por encima de lo normal"
Vuelta al verano. Al menos, por unos pocos días. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pronosticado valores térmicos "por encima de lo normal" de cara a los próximos días, que darán continuidad a esta 'ola de calor otoñal' que vive Madrid durante esta semana. Las predicciones hablaban de un otoño más caluroso y seco de lo habitual, pero pocos esperaban que, ya entrado el mes de octubre, la capital siguiese registrando temperaturas cercanas a los treinta grados centígrados.
Y es que, en Madrid capital, los termómetros alcanzarán los veintiocho grados este viernes. Pero, en otros municipios como Alcalá de Henares o Móstoles, los vecinos podrían volver a sentir en sus carnes lo que suponen treinta grados en la Comunidad de Madrid. Regresa por unos días la manga corta, en un contexto que se alargará por unas jornadas más.
El domingo, descenso efímero
Este sábado, las máximas en Madrid serán de veintinueve grados, bajando las mínimas durante la noche hasta los quince. El domingo, no obstante, los termómetros sufren una caída hasta los veinticuatro, refrescando el ambiente. Esta deriva se prolongará hasta el lunes, volviendo a crecer las temperaturas el próximo martes hasta cerca de los treinta grados.
La AEMET ha pronosticado para los próximos días "cielos velados de nubes altas, con vientos flojos" que podrían ser variables.
