Arrancan las fiestas de la Hispanidad 2025 con Gloria Estefan como plato fuerte: más de 200 actividades tomarán Madrid

Arrancan las fiestas de la Hispanidad 2025 en Madrid. Este fin de semana, la agenda cultural estará marcada por conciertos, espectáculos de danza y teatro que servirán para estrechar lazos culturales y llenar de color las calles de la capital. Entre las más de 200 actividades que propone la Comunidad bajo el lema Todos los acentos caben en Madrid, destaca el concierto gratuito de Gloria Estefan, que se llevará a cabo en la Plaza de Colón de la capital este domingo a las 13:00 horas. Los que acudan a la cita se sumergirán en un viaje por décadas de éxitos que han definido una era, clásicos que han atravesado el tiempo y novedades que muestran la constante evolución creativa de la artista.

Esta actuación se enmarca en un programa diseñado para acercar la cultura de los países hispanohablantes a todos los públicos, con especial atención a la música, la danza, el folclore, el teatro y la gastronomía. Otro de los hitos de la programación es la Cabalgata que recorrerá la Gran Vía de Madrid el mismo domingo a las 18:00 horas, con la participación de 23 países de habla hispana, entre ellos, Argentina, Costa Rica, Perú, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos. Este año, además, la capital contará por primera vez con la participación de Filipinas. El desfile será retransmitido en directo por Univisión en Estados Unidos, ampliando el alcance internacional de la festividad para que todos los espectadores puedan disfrutarla.

El dúo Lérica será uno de los protagonistas de las fiestas de la Hipanidad. / ARCHIVO

El programa también incluirá conciertos de música urbana y pop en la Puerta del Sol, como será el caso el 12 de octubre, a las 19:00 horas, con LOS40 Hispanidad Pop, dirigido por Tony Aguilar y con la participación de Lérica, Mar Lucas, Almacor y Naiza, quienes ofrecerán un recorrido por los sonidos más actuales del pop en español. El grupo colombiano Bomba Estéreo cerrará la programación musical en la Plaza de España ese mismo día a las 19:30 horas, deleitando a los asistentes con fusión de cumbia, electrónica y reggae.

Entre las propuestas más originales destacan talleres de música, literatura y danza, pero también se celebrarán sesiones de cocina en vivo con chefs de diferentes países hispanohablantes, proyecciones de cine español e iberoamericano y actividades interactivas para jóvenes y familias. El programa incluye, además, exposiciones de arte, conferencias y encuentros literarios con autores de habla hispana, actividades de teatro y cuentacuentos, así como recitales de poesía en plazas y bibliotecas.

Para los turistas que visiten la ciudad durante estas fechas, se han preparado una serie de itinerarios temáticos que incluyen visitas guiadas por los monumentos y edificios más representativos de Madrid, con las respectivas explicaciones sobre la influencia de la cultura hispanoamericana en la historia y la vida cotidiana de la capital.

Tango, piano y canciones

Hispanidad llegará este viernes 3 de octubre a las 17:00 horas a la Galería de las Colecciones Reales con el espectáculo de danza Chia inspirándose en la cosmogonía muisca. Al día siguiente, el sábado 4, Matadero abrirá sus puertas al tango con un amplio programa que incluye clases abiertas y exhibiciones, mientras que en el Museo del Traje recalará el flamenco con Orilla, un espectáculo que entrelaza música y moda.

El domingo será el plato fuerte de la jornada, con el concierto de Gloria Estefan en la Plaza de Colón y la Cabalgata de la Hispanidad. El desfile estará encabezado por Argentina, país invitado en esta edición, junto a agrupaciones como Leyendas de México, el Mariachi Sol de América, Macondo de Colombia, el Ballet Dominicano de Europa, el Ballet Añoranzas de Argentina, Kathia Coronel de Paraguay, San Simón Sucre de Bolivia, Raíces y Cal y Canto de Chile, Muana Sinepi de Guinea Ecuatorial, el Ballet Folclórico Haf Hondureños, los tambores de los Amigos del Candombe de Uruguay, Danzas de Paraguay o la Orquesta La Tremenda de Cuba.

La pionista Sylvia Torán interpretará a compositoras hispanas. / ARCHIVO

También el domingo tendrá lugar un homenaje a las compositoras españolas que estuvieron vinculadas a países hispanoamericanos. La pianista Sylvia Torán interpretará el programa en torno a la figura de Mercedes de Argila y Niqui, en el que también habrá obras de María Rodrigo, Rosa G. Ascot y Sylvia Torán.

Clásicos a ritmo de rock

Surge Madrid también trae durante Hispanidad 2025 RockValdi, una propuesta de La Mayko Producciones que ofrece la oportunidad de disfrutar de clásicos de la música interpretados por instrumentos electrónicos y éxitos del pop llevados a la cuerda que se podrá disfrutar en Sala Mayko el sábado 4 y domingo 5; Un grito, un lugar, de Mar López y Clara Pampyn en el Teatro Pradillo el sábado 4 y domingo 5; y Waltus, que, mediante caricatura, esperpento y humor, abordan la pérdida de la ilusión y la distorsión de la identidad en el Teatro Lagrada el sábado 4.

Además, las dos novedades de la sección Transversas en esta tercera semana del festival son CASA/PIEL, de Alba González Herrera, y ENARBOLARSE, de Ksenia Guinea. La primera es una instalación inspirada en el relato de André Friedman sobre La Posa (Teatro La Usina, viernes 3 y sábado 4) y, la segunda, un manifiesto poético que pone en valor los árboles y plantas del entorno urbano mediante actividades creativas que giran en torno a su imitación (Sala Exlímite, sábado 4).

Imagen promocional de 'CASA/PIEL', de Alba González Herrera. / SURGE MADRID

En paralelo, se representarán de nuevo obras como Celebremos otro año que se pasa, de Camila Carreira, en La Mirador el sábado 4 y Nave 73 el domingo 5; El gabinete de las ilusiones: David Livingstone, de Imagina Magia en el Teatro Lagrada el domingo 5; ENTRE CAÑAS Y BARRO, de DANTE, A.C. en el Centro del Títere; FRACCIÓN, de Virginia Rodríguez, en el Centro del Títere el viernes 3; The Gold Collection, de Quemar las Naves en Sala Mayko el viernes 4 y Teatro Pradillo el sábado 5); y Tú me entiendes, de Teresa Rivera.

Un guiño a la cinematografía argentina

Dos grandes producciones del Teatro San Martín de Buenos Aires se podrán ver en los Teatros del Canal dentro de su ciclo Canal Hispanidad hasta el 9 de octubre en la Sala Roja de Concha Velasco, donde La verdadera historia de Ricardo III revisita la figura del tirano shakespeariano en un montaje de enorme impacto visual y emocional protagonizado por Joaquín Furriel.

Por otro lado, y hasta el 12 de octubre en la Sala Verde, la comedia Sansón de las islas recrea la caída de un ídolo popular en la Argentina de la posguerra de las Malvinas. Además, La Sala Negra continúa con el ciclo Canal Baila, presentando La senior de Larrua el sábado 4 y domingo 5.

Teatro con un giro innovador

El festival Surge Madrid en Otoño 2025 afronta su tercera semana con una programación que pone al día los clásicos del teatro universal, con obras como El Quijote, Fuenteovejuna o Bodas de sangre con un giro contemporáneo. La primera de estas versiones lleva la firma de Carolina África con su compañía La Belloch Teatro: CASA-MIENTO (Bodas sin sangre). Se trata de un monólogo donde flota el nombre de Lorca y su Bodas de sangre, que se podrá disfrutar en El Umbral de Primavera durante el jueves 2 y viernes 3 de octubre.

Otra es Don Quijote a voces, basada en un libro de poemas de la escritora colombiana María Gómez Lara y llevada a escena por la compañía Elfo Teatro. Su hilo conductor son las voces de los personajes de la novela cumbre de Cervantes como Dulcinea, Zoraida, Marcela, don Quijote, Sancho o Sansón Carrasco.Ya se puede disfrutar en la Sala Tarambana durante el jueves 2 y el domingo 5. Por su parte, con FUENTEOVEJUNA. Esto se nos fue de las manos, a través de la comedia física la compañía Teatro Cualquiera explora el abuso de poder, la violencia machista y la falta de justicia en la sociedad contemporánea. Puedes verlo en el Teatro TylTyl durante el viernes 3 y sábado 4.

Elena Esparcia reflexiona en 'Le Plaisir' sobre la construcción del deseo de la mujer. / ARCHIVO

Otro de los montajes estrella será El hambre imposible de ser normal, que reúne a un equipo artístico con experiencias vitales abordando la idea de estigma y cuestionando el constructo social de la normalidad en el Teatro del Barrio durante el jueves 2 y viernes 3 de octubre. La dramaturga Elena Esparcia reflexionará en Le Plaisir sobre la construcción del deseo de la mujer desde el humor y la ironía en Nave 73 durante este primer fin de semana de octubre.

La oferta cultural se completa con otros escenarios de referencia como el Teatro de La Abadía, que presenta la nueva producción propia: Los amores feroces, a partir de textos de Octavio Paz, con dramaturgia de Jorge Volpi y puesta en escena e idea original de Rosario Ruiz Rodgers (hasta el 12 de octubre, en la Sala José Luis Alonso). Asimismo, la Sala Juan de la Cruz acogerá el estreno absoluto de Los chicos de la playa Adoro, una creación que aúna el talento del dramaturgo Alberto Cortés y del pintor portugués João Gabriel (viernes 3 y sábado 4).

Por su parte, el Centro Cultural Paco Rabal propone Pero no se lo digas, de Ferrán González, bajo la dirección de Borja Rodríguez el 5 de octubre, mientras que en el Centro Cultural Pilar Miró podrán disfrutarse las lecturas dramatizadas Peste de Títeres, de Ana Fdez. Valbuena, y Transeuntes, de Ana Martín Puigpelat. Para finalizar, los amantes del género chico podrán deleitarse con la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM), que inaugura su temporada como orquesta titular del Teatro de la Zarzuela con Pepita Jiménez, una de las zarzuelas más conocidas del maestro Albéniz, en versión de libreto y música a cargo de Pablo Sorozábal hasta el 19 de octubre.

Exposiciones y fotografía de autor

Hispanidad 2025 no se olvida de las exposiciones. Esta semana se pueden visitar diferentes muestras, como la reciente Un Madrid de novela… negra, que propone un recorrido por cuatro siglos de crimen literario vinculado a la capital. Está en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Regional, la entrada es gratuita y estará disponible hasta el 11 de enero de 2026.

14 millones de ojos. Colección, fotografía, público reúne destacadas fotografías de autor que incluyen 175 imágenes, materiales de archivo y fotolibros procedentes del fondo del Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M). Pueden visitarse de forma gratuita en la Sala Canal de Isabel II hasta el 11 de enero de 2026. El mismo CA2M acoge varias propuestas más: Aguas Turbias, Juan Pérez Agirregoikoa y Rodríguez-Méndez. Humores y espesores.

Exposición 'Picasso en la obra de Mingote'. / ARCHIVO

En la Sala Alcalá 31 puede verse Una retrospectiva, dedicada a las sucesivas etapas de la trayectoria del artista Alfredo Alcain, Premio Nacional de Artes Plásticas (2003). La muestra reúne más de 150 obras creadas con técnicas variadas y puede visitarse de forma gratuita hasta el 11 de enero de 2026. Por otro lado, en Buitrago del Lozoya, el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias presenta hasta el 7 de diciembre Picasso en la obra de Mingote, organizada por Carlos Villanueva y Juan García Cerrada.

La Red Itiner amplía esta programación a distintos municipios con muestras temporales como Salvador Dalí. La Divina Comedia, El espíritu del samurái, REGIÓN. Paisaje, fotografía y patrimonio y Tirando del hilo. Lenguajes textiles en el arte contemporáneo.