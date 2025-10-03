Alcorcón pondrá en marcha este lunes un nuevo Plan de Asfaltado, que durará cinco semanas

El Ayuntamiento de Alcorcón ha puesto en marcha un nuevo Plan Municipal de Asfaltado, que arrancará el próximo lunes 6 de octubre en la Avenida Libertad y que actuará en varias calles más de la ciudad con una duración aproximada de cinco semanas.

Así lo ha avanzado este viernes el concejal de Agenda Urbana, Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de la Ciudad, Miguel A. González, quien ha explicado que este plan impulsado por Mantenimiento de la Ciudad está coordinado con el resto de áreas municipales, como la Policía Municipal, Esmasa y Movilidad.

"Tras detectar una serie de deficiencias en el firme de las calzadas de varias calles de Alcorcón con la aparición de grietas e irregularidades surgidas por el elevado tráfico soportado, abordaremos el asfaltado de diversas vías de Alcorcón", ha añadido González.

Los viales incluidos en este proyecto son la avenida de las Retamas (desde avenida del Oeste a calle Juan Ramón Jiménez) así como la avenida de la Libertad (desde avenida de Leganés hasta calle Viñagrande).

En estas calles se abordará el fresado completo de calzadas, el saneo de blandones y deterioros importantes, riego de adherencia, reposición de capa de asfaltado de 5 centímetros y, finalmente, la señalización horizontal.

De este modo, a través de la señalización se informará a la ciudadanía de las calles que serán intervenidas cada semana con el fin de que conozca el avance de las obras, según ha señalado el Consistorio en una nota.

0Cartel del Plan de Asfaltado de Alcorcón / AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

En las calles mencionadas se realizarán cortes de vía para la ejecución de obras, además de que mientras duren las obras se prohibirá el estacionamiento en las zonas de asfaltado, aunque se dejará abierta la vía en las horas en las que no haya trabajo y los fines de semana.

La circulación de autobuses interurbanos no discurrirá en ninguno de los sentidos de la avenida Libertad, entre avenida Leganés y avenida Los Castillos, hasta la finalización completa del asfaltado de la avenida Libertad.

La empresa Arriva ya ha previsto los desvíos alternativos y señalizará las paradas afectadas y el itinerario alternativo.