Vuelven las visitas guiadas gratuitas al Palacio de La Moncloa: qué ver y cómo reservar

El Palacio de la Moncloa, como cada año desde 2018, se podrá visitar a partir del próximo miércoles 8 de octubre. En estas visitas guiadas se podrá ver las diferentes estancias y edificios que alberga el Complejo, la sede oficial de la Presidencia del Gobierno de España y uno de los centros neurálgicos para la toma de decisiones del país, con unas 20 hectáreas de dimensión.

El edificio central es el Palacio de la Moncloa, reconstruido en los años 50 por Diego Méndez sobre el antiguo palacete del siglo XVII. En él se encuentra la vivienda privada del presidente con ocho dormitorios, nueve baños y diversas salas de reunión; en la planta baja se sitúan los espacios oficiales como despachos y zonas de recepción.

Sala de reunión del Consejo de Ministros en el Edificio del Consejo. / Fernando Calvo

Además del Palacio, el complejo incluye varios edificios clave: el Edificio del Consejo de Ministros (creado para separar los actos oficiales de la residencia), el Edificio de la Vicepresidencia, el Edificio INIA (antiguo instituto de investigación agraria), el Edificio Semillas, y el Edificio del Portavoz del Gobierno, entre otros que albergan servicios de comunicaciones, protocolo y seguridad. Un sistema subterráneo de túneles y un búnker construido tras el 23‑F conectan estos edificios, garantizando continuidad operativa y seguridad.

Los jardines del complejo son patrimonio histórico: se remontan al siglo XVIII, forman parte del Patrimonio Nacional y han sido remodelados por paisajistas como Javier Winthuysen y Cecilio Rodríguez. También cuenta con helipuerto, pistas deportivas (tenis y pádel) y espacios de servicios administrativos.

Interior del Edificio del Consejo en el Complejo de La Moncloa. / Borja Puig de la Bellacasa

Dentro del marco de la política de transparencia que el Ejecutivo quiere trabajar, permite a todos los ciudadanos conocer los principales espacios en los que se desarrollan las actividades de la Presidencia del Gobierno, el Departamento de Seguridad o la Secretaria de Estado de Comunicación. Las visitas tendrán una duración aproximada de 90 minutos en horarios de mañana y tarde y estarán fijadas en días en los que no haya ningún acto fijado en la agenda oficial.

Tipos de solicitudes

La próxima convocatoria estará disponible a partir de las 17:00h del 8 de octubre. Para ello, será necesario realizar la reserva con antelación y facilitar los datos de los asistentes para cumplir con los requisitos de seguridad. Hay tres opciones para realizar la visita y aprovechar una experiencia única para conocer de cerca el funcionamiento del gobierno español:

Visita individual

Visita individual con acompañante/s: de 2 a 9 personas

Visita en grupo: de 10 a 25 personas

El recorrido está adaptado para personas con movilidad reducida.

Requisitos

Ser mayor de edad o ir acompañado por un adulto, con ciudadanía española o residente en España.

Rellenar correctamente el formulario de inscripción.

Cumplir con las normas y protocolos de seguridad establecidos.

Para realizar la solitud y conocer el resto de detalles puede consultar la web oficial de La Moncloa.