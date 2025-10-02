Cómo fue la última experiencia del Rayo Vallecano en Europa: una goleada para la historia, un encuentro a -20 grados y una despedida con honores

El Rayo Vallecano regresa a competición europea veinticuatro años después de su última participación. El equipo de la franja logró la clasificación a la fase previa de Conference League tras finalizar LaLiga en octava posición, igualando su mejor registro. En la eliminatoria disputada en el mes de agosto, los de Íñigo Pérez se impusieron al Neman Grdono, logrando así el acceso directo a esta fase liga de la Conference League 2025/26 y poniendo el broche final a lo vivido durante la temporada pasada. Este jueves, el Rayo Vallecano debuta ante el Shkëndija Tetovo (18:45 horas) y Vallecas volverá a ser una fiesta más de dos décadas después.

Clasificados por 'juego limpio'

Pero poco, o nada, tienen que ver las formas en las que estas dos históricas plantillas del Rayo Vallecano consiguieron la clasificación a competición europea. La UEFA sorteó unas plazas entre todas las federaciones europeas que la componían en dicha ocasión y cada una de ellas seleccionó a un equipo. Los criterios empleados fueron la puntuación basada en el menor número de tarjetas, mayor respeto al árbitro y los adversarios, comportamiento de los espectadores… De esta forma, IFK Norrköping (Suecia), Lierse (Bélgica) y Rayo Vallecano (España) consiguieron una plaza en la fase previa de la competición. Allí, el conjunto de la franja se cruzó con el Constel.lacio andorrano, al que endosó un contundente 16-0 en el global de la eliminatoria, convirtiéndose en la mayor renta obtenida por un equipo español en competición europea.

Soñando despiertos hasta cuartos de final

Ese periplo europeo de la temporada 2000/2001 aún se recuerda en el barrio de Vallecas. Todo comenzó ante el Molde noruego. El Rayo hizo buena la victoria conseguida en el partido de ida (1-0) para, con un empate en Vallecas, lograr una nueva clasificación a la siguiente ronda, donde ya esperaba el Viborg. El equipo dirigido por Juande Ramos consiguió una victoria por la mínima (1-0) y certificó el pase a la siguiente fase en territorio danés, gracias al valor doble de los goles en campo rival. Ya en tercera ronda y con la afición entregada a la hazaña de su equipo, el Rayo Vallecano sobrevivió en Rusia ante el Lokomotiv de Moscú.

Aún perdura en la memoria de Juande Ramos aquella eliminatoria ante el conjunto ruso: “Fue el más atípico. Nunca habíamos estado en una situación parecida. No sabíamos qué nos íbamos a encontrar con ese frío —se rozaron los 20 grados bajo cero—, con un campo totalmente helado y sin hierba. En el vestuario hicimos hogueras, prendiendo algodones con alcohol. Y en las horas libres no podíamos perder la oportunidad de conocer la ciudad”. En Vallecas, logró una victoria (2-0) que le abría las puertas a los octavos de final.

Los jugadores del Rayo Vallecano pasean por la nieve en la Plaza Roja de Moscú. / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / AP

Allí esperaba el Bordeaux, que fue ampliamente superado por el conjunto madrileño, logrando la victoria en territorio español y francés (2-6). El 15 de marzo de 2001, el Rayo Vallecano cayó eliminado en cuartos de final de la Copa de la UEFA a manos de un histórico Deportivo Alavés en cuartos de final. El equipo vasco superó al Rayo Vallecano en todas las facetas del partido. Los de Juande Ramos tenían la difícil tarea de remontar un 3-0 en su estadio, con su gente, pero no fue suficiente. Pese a ello, el equipo madrileño consiguió una victoria (2-1) que puso en pie a todo el estadio de Vallecas al término del encuentro. No había un solo rincón en todo el barrio que no sintiera orgullo del camino recorrido por los suyos.

"Recuerdo el ambiente sobre todo contra el Girondins, donde jugaba el internacional Dugarry. Les goleamos, nos clasificamos y luego caímos ante el Alavés, que tenía un equipazo, con el central internacional Téllez, Jordi Cruyff o Javi Moreno. Volaban y en Mendizorroza nos pegaron un repaso, pero luego en casa volvimos a ganar, por lo que caímos dignamente", recordaba Dupi, uno de los miembros de aquella plantilla, ante los medios. Ahí acabó el sueño europeo del conjunto de la franja. Ese sueño, veinticuatro años después, se ha vuelto a hacer realidad al concluir la temporada liguera 2024/2025 en octava posición y clasificarse para la Conference League, esta vez sí, por motivos deportivos.

Aquella fue su primera clasificación a la Copa de la UEFA, también la última, debido a que, este año, el conjunto de Vallecas disputará la Conference League. Pero, sin duda, en la mente de todos los jugadores estará, como mínimo, representar al equipo del barrio como ya lo hiciera aquella plantilla dos décadas atrás. Vallecas vuelve a ilusionarse con su equipo, un Rayo Vallecano que se ganó el respeto del fútbol español y se encargó de situar a Vallecas, un barrio de lo más humilde de la región madrileña, en el panorama europeo.