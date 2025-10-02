Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los termómetros en Madrid se aproximan a los treinta grados: pronóstico del jueves

La capital se prepara un fin de semana más típico de inicios de verano que de otoño

Varias personas en el Parque del Retiro de Madrid.

Varias personas en el Parque del Retiro de Madrid. / Agencias

Javier Quintana

Madrid

La 'mini ola de calor' en Madrid se acerca a su tope. Tras un mes de septiembre de lo más fresco en la capital, octubre ha arrancado con valores térmicos más típicos de los primeros albores del verano que de este mes de octubre. Durante toda esta semana, la ciudad camina hacia los treinta grados en una deriva que algunos ya traducen en una pequeña corriente calurosa que ha llegado para inaugurar otoño.

Este jueves, los termómetros se aproximan ya al que será el máximo que viviremos durante este breve fenómeno atmosférico, que ha traído de vuelta por unos días un verano que ya parecía clausurado. De esta forma, las temperaturas máximas en Madrid alcanzarán durante la jornada de hoy los veintiocho grados en la ciudad, después de descender hasta los catorce en la pasada madrugada.

El sábado será el día más caluroso de la semana

Lo peor, no obstante, llegará a Madrid este sábado, día en el que los valores en Madrid capital rozarán los veintinueve grados centígrados. En otros puntos como Alcalá de Henares o Collado Villalba, tal y como ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las máximas podrían llegar a los treinta grados.

Este contexto, a tenor de las predicciones, se instalará en Madrid, al menos, durante una semana. No está previsto que el tiempo cambie hasta, como mínimo, el próximo jueves. Por tanto, toca esperar pacientemente a la llegada 'real' del otoño, y disfrutar mientras de un clima que, probablemente, no volveremos a disfrutar en la capital hasta la llegada de la próxima primavera.

