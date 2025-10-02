FENÓMENO FAN
Taylor Swift llega a los cines de Madrid este viernes: esta es la mejor sala para disfrutar la nueva era naranja
La cantante estadounidense regresa a la capital a través de la gran pantalla
Taylor Swift está de vuelta en Madrid. La cantante estadounidense 'reventó' la capital en mayo de 2024 con dos conciertos que congregaron en el Santiago Bernabéu a un total de 130.000 personas. El fenómeno swiftie dominó por unos días la ciudad, que se bañó en color de rosa para celebrar la llegada de la cantautora de Pensilvania.
Ahora, la película The Official Release Party of a Showgirl inaugura la nueva era de la intérprete, en este caso de color naranja: The Life of a Showgirl. Llega a los cines de España mañana viernes, día 3 de octubre. En el largometraje veremos imágenes inéditas del proceso creativo del nuevo disco, así como reflexiones sobre las canciones que están por salir. Al final de la proyección, además, se reproducirán en pantalla letras de algunos temas para que los asistentes vuelvan a vivir en sus carnes la emoción de The Eras Tour.
Kinepolis, la mejor opción para disfrutar la música de Taylor
Está claro que la música será protagonista en esta sesión cinematográfica. Por tanto, conviene buscar un cine que tenga la mejor calidad de sonido posible. En este sentido, los Cines Yelmo o Luxury son opciones bastante interesantes para nuestro cometido. Sin embargo, hay una sala en concreto que se lleva la palma en este ámbito.
Para cantar los mejores hits de Taylor, nada mejor que Kinepolis. Los vecinos de Pozuelo de Alarcón y de Alcobendas son los que más a mano tienen sus sedes, que cuentan con veinticinco y doce salas, respectivamente. Estos cines suelen contar con la tecnología IMAX, esta destaca por su pantalla de gran formato, su sonido envolvente y sobre todo, su diseño pensado para maximizar la experiencia audiovisual. Entonces, si lo que quieres es una calidad superior en imagen y sonido tienes que ir ahí, y entre todas, la mejor es la sala IMAX de Kinepolis.
Las entradas se encuentran a la venta en esta cadena y en Cinesa, Yelmo, Ocine, mk2 y Neocine.
