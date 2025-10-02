Suspenden temporalmente las comidas en la iglesia de San Antón tras las quejas vecinales

El padre Ángel y la ONG Mensajeros de la Paz han decidido suspender temporalmente la distribución diaria de bocadillos a personas desfavorecidas que se hacía desde hace diez años en la iglesia de San Antón, en el barrio de Chueca, tras las quejas vecinales por los altercados y peleas que se producían durante el reparto.

Tras una petición de la Asociación de Vecinos de Chueca-Salesas, la ONG ha decidido cambiar el horario de distribución de los bocadillos, que ahora se entregarán por la mañana con el desayuno.

"El café y bocadillo no se han suprimido de manera definitiva. A raíz de la polémica, entendemos el malestar de algunos vecinos y, por eso, vamos a revisar los protocolos de seguridad y de entrada para ver cómo podemos mejorar el funcionamiento y la convivencia", indican desde Mensajeros de la Paz.

Mientras tanto, "queremos transmitir tranquilidad: los desayunos solidarios y la atención social habitual seguirán adelante, porque nuestro compromiso con las personas que lo necesitan se mantiene firme", concluye la oenegé.