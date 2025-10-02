De ruina a renacimiento: el Antiguo Matadero volverá a latir en Aranjuez

El Antiguo Matadero de Aranjuez, Bien de Interés Patrimonial, está más cerca de convertirse en un motor de dinamización de la vida sociocultural de la ciudad.

La recuperación de este edificio histórico de gran valor patrimonial y social, que tanto sufrió por la nevada histórica de Filomena, ha cogido un nuevo impulso después de que el Ayuntamiento de Aranjuez aprobara el expediente de contratación de las obras de rehabilitación.

Gracias a este proyecto, el matadero recuperará su esencia como espacio cultural y ciudadano. El trabajo de rehabilitación contempla, entre otras actuaciones, la creación de un gran espacio escénico en la nave central y la renaturalización de los patios, incluyendo la recreación simbólica del claustro desaparecido mediante una pérgola vegetal.

La actuación está financiada con cargo al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con fondos municipales. Cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.520.690 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Si los trámites administrativos se completan según lo previsto, las obras finalizarían el 31 de mayo de 2026.

Devolver su estructura histórica

Según expone el ayuntamiento, la rehabilitación devolverá al edificio su estructura histórica de tres grandes naves lineales, respetando su valor arquitectónico original y eliminando añadidos sin interés que se encontraban en ruina.

Está previsto que el uso sea polivalente, educativo, social y cultural. Además, la intervención se ha diseñado bajo criterios de sostenibilidad. Por ejemplo, se han recuperado los lucernarios con un "lenguaje contemporáneo" y se utilizarán materiales naturales, reciclables y no contaminantes "bajo criterios de circularidad y respeto al medio ambiente".

Historia del matadero

Tal y como se recoge en un informe del arquitecto técnico municipal del 2021, la nave principal original fue edificada en los años 1760 y 1761, con proyecto de Jaime Marquet, un arquitecto importante para la ciudad, que también está detrás de obras como la del Teatro Real Carlos III.

En 1890 se realizó otra reforma y mejora del Matadero que, según Simón Viñas, lo convertía en "uno de los mejores de la provincia". 70 años después, en 1960, se amplió la nave original con proyecto del arquitecto Vicente Temes.

Fue en 1985 cuando se decidió dejar de usar el edificio como matadero para destinarlo, provisionalmente, como almacén municipal.

Desde 1996-1997, compartía ese uso con un grupo estable de teatro bajo el nombre de Nave de Cambaleo "para lo que se realizaron mínimas adaptaciones, instalándose un graderío ligero para las butacas, así como un pequeño escenario, manteniéndose los pavimentos originales y los cuchillos de madera de la cubierta, aunque se han cegado todas las ventanas orientadas a norte".

En enero de 2021 sufrió grandes daños por el temporal de Filomena. Por entonces, estaba siendo utilizado por la Compañía de Teatro Cambaleo, el Grupo Scouts Raso de la Estrella, la Cofradía del Santo Entierro y la Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo. El estado de peligrosidad en el que quedó el edificio fue tal que tuvo que ser desalojado.