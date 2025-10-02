El Rayo Vallecano arranca el 'sueño' europeo ante un Shkëndija que llegará escoltado por un centenar de ultras a Vallecas

Europa regresa a Vallecas. Allí donde 'los sueños se cumplen'. Más de dos décadas después, el barrio volverá a engalanarse para acompañar a los suyos en una nueva aventura europea, esta vez en la Conference League. El primero en visitar el feudo franjirrojo será el Shkëndija normacedonio (jueves, 18:45 horas). El propio Íñigo Pérez lo cataloga de "un partido de fútbol" en el que no deben dejarse llevar por el "romanticismo", pero será una tarea harto complicada para las cerca de 15.000 personas que abarrotarán Vallecas alentando a 'su' Rayo, como ya lo hicieran en la tercera, segunda o primera categoría del fútbol español... sin importar lo que hubiera en juego.

La Conference como medicina para superar el mal arranque liguero

Pero lo cierto es que el Rayo Vallecano busca recuperar la sonrisa por medio de la competición europea. El arranque liguero de los vallecanos ha estado lejos de las expectativas marcadas al inicio de la temporada. El equipo de la franja tan solo ha sumado una victoria en LaLiga. Las sensaciones en el juego convencen, pero los resultados no acaban por llegar. La plantilla empieza a acusar cierta necesidad, después de venir de una temporada en la que las cosas funcionaron bien en el barrio de Vallecas. “Es incomprensible ver que el equipo no saca nada bueno. Hay que seguir en esta línea porque los resultados llegarán. La clave es mantener la calma”, defendía Óscar Valentín al término del encuentro frente al Sevilla, en el que el Rayo Vallecano cayó derrotado por la mínima ante el conjunto hispalense.

Íñigo Pérez, durante el encuentro liguero ante el Sevilla. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En cambio, el técnico Íñigo Pérez recibe este compromiso europeo como una gran oportunidad para remediar la dinámica que atraviesa su equipo y relanzar la temporada. “Hay que aprovechar el duelo del jueves. Lo necesitamos”, confiesa. "Nos adaptamos, no ponemos excusas. Es la única forma de avanzar en lo que no hacemos bien. Perder duele. Somos un grupo muy bueno y lo pasamos juntos. El mensaje es claro: mejorar en lo que no hemos hecho bien", añade el técnico navarro.

El equipo de la franja no conoce la victoria desde la primera jornada, cuando derrotó al Girona a domicilio. Desde entonces, solo en la eliminatoria previa de la Conference ante el Neman Grodno ha podido saborear el triunfo. El equipo anda acusando una falta de acierto de cara a portería que está mermando sus opciones en cada choque. Hasta el momento, el equipo de Íñigo Pérez suma siete dianas en las primeras siete jornadas de competición liguera, pero la estadística avanzada confirma que el equipo madrileño tiene una tasa de cinco goles esperados (-5.25) menos de lo conseguido hasta la fecha. Ante Osasuna y Sevilla remataron más veces a puerta que su rival, pero ni tan siquiera pudieron marcar.

Aún a estas horas es seria duda la presencia de uno de los hombres de la parcela ofensiva de cara al encuentro ante el Shkëndija. Se trata de Jorge de Frutos. El canterano del Real Madrid sufrió una micrrorotura muscular, disputando hasta una hora de partido frente al Sevilla con dicha molestia. El '19' rayista se ha convertido en líder ofensivo del equipo, desempeñando una nueva labor en su fútbol, jugando como delantero centro.

Seguidores del Rayo Vallecano instantes antes del encuentro correspondiente a la fase eliminatoria de la Liga Conferencia. / Mariscal / EFE

El regreso del barrio al fútbol europeo

Veinticuatro años después el Rayo Vallecano ha devuelto el fútbol europeo al barrio de Vallecas. El vecindario se prepara para vivir una tarde mágica más de dos décadas después de caer frente al Alavés en cuartos de final de la Copa de la UEFA. Aún con el amargo recuerdo de aquella eliminatoria ante los babazorros, el barrio afronta uno de esos partidos que dejan poso en el aficionado. "El entusiasmo se mantiene intacto pero mañana es un día especial para todos. Que mañana el Rayo pueda jugar un partido de Europa ante su gente es por gente como Isi. Hay que disfrutar la ocasión que ellos han generado", decía el técnico en la comparecencia previa al encuentro junto al futbolista Isi Palazón.

En las horas previas al encuentro, la Comisión Antiviolencia ha declarado el partido de Alto Riesgo. La Delegación del Gobierno en Madrid activará este jueves un plan de seguridad formado por 320 personas para el partido de la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Conference League 2025/2026 que enfrentará al Rayo Vallecano y el Shkëndija Tetovo. Se prevé la asistencia de cerca de unos 200 aficionados normacedonios, 100 de ellos miembros del grupo ultra, repartidos por diferentes zonas del estadio debido a que Vallecas no cuenta con zona visitante delimitada. En cualquier caso, se espera un ambiente de fiesta en el feudo rayista. Momento para celebrar los éxitos conseguidos durante la pasada temporada, pese al mal arranque liguero.

"Vimos filas muy grandes para sacar el abono de la Conference. Debemos aprender de ellos, a nosotros nos cuesta digerir la derrota y, en cambio, ellos salen, hacen cola y gastan su dinero por nosotros. Les tenemos que demostrar que estamos con ellos", declaraba Íñigo Pérez en las horas previas al partido. Al sur de la ciudad de Madrid, un humilde barrio ilusionado da rienda suelta a la imaginación y sueña con viajar por Europa.