Radiografía de las rentas de los municipios madrileños: de los 21.669 euros de Cenicientos a los 88.011 de Pozuelo

En Madrid, la desigualdad económica se manifiesta de manera notable entre sus municipios, donde las diferencias en los niveles de renta media pueden llegar a ser muy impactantes. Esta semana, la Agencia Tributaria ha publicado la Estadística de 2023 de los Declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por municipios, que analiza toda la información sobre los declarantes de IRPF según su distribución geográfica, excluyendo a País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común. Desde los 88.011 euros de renta media bruta en Pozuelo de Alarcón a los 21.669 euros de Cenicientos. Una estadística que revela una brecha de casi 67.000 euros.

Pozuelo de Alarcón vuelve a liderar el ranking de riqueza tanto a nivel regional como nacional, un municipio de casi 90.000 habitantes que con sus 88.011 euros de media de renta personal bruta (antes de reducciones, mínimos y gastos deducibles), se coloca como el municipio "más rico" del país. Cinco municipios madrileños de más de 1.000 habitantes se encuentran entre los 10 municipios españoles con mayor renta bruta disponible.

El noroeste de la región, que forma un auténtico cinturón de riqueza en torno a la capital, se configura como el principal polo de riqueza, tanto a nivel de la Comunidad de Madrid como del conjunto del Estado. A Pozuelo de Alarcón le siguen, por este orden, Boadilla del Monte (70.869 euros de media de renta personal bruta) que ocupa el segundo lugar de la Comunidad y a nivel nacional así como Torrelodones (61.359 euros de media), tercer municipio más rico de la Comunidad y séptimo a nivel nacional.

Por detrás de ellos está Alcobendas (60.576 euros de media), cuarto a nivel regional y noveno a nivel nacional, Majadahonda (60.171 euros de media) quinto a nivel de la Comunidad de Madrid y décimo a nivel nacional y Villanueva de la Cañada (58.871 euros de media) en la sexta posición regional y decimotercera nacional.

El ranking de los diez municipios "más poderosos" de la región por su nivel de renta bruta disponible, lo completan Las Rozas de Madrid (58.173 euros de media) en séptimo lugar, Villaviciosa de Odón (51.758 euros) en octavo, y Tres Cantos, como noveno, con 49.684 euros de media. Cierra la lista en décima posición el de menor población, Venturada, que con 2.559 habitantes y tan solo 1.417 declarantes, acumula 49.563 euros de renta media bruta

Mapa por CCAA con la Renta Bruta Media. / AGENCIA TRIBUTARIA

En conjunto, 73 de los 135 municipios madrileños de más de 1.000 habitantes superan la media nacional de renta bruta de 2023, situada en 31.333 euros.

Los "más pobres" de Madrid

En el otro extremo, según los datos estadísticos correspondientes a 2023, el municipio madrileño con menor renta bruta disponible, sería Cenicientos, un pueblo de 2.148 habitantes que cuenta con 1.075 declarantes de la Renta, y que con 21.669 euros de media bruta ocuparía el farolillo rojo del ranking regional, y que se situaría en el puesto 2.118 "de riqueza" a nivel nacional.

Una mujer lleva la compra por una calle de Cenicientos. / Alba Vigaray

En segunda posición por la cola, se situaría Orusco de Tajuña (23.607 euros de media) y 1.511 habitantes, al que anteceden por este orden, Estremera (23.807 euros de media), uno de los de menor población de la región con 1.467 habitantes y 648 declarantes, Tielmes (24.228 euros), y Fuentidueña de Tajo (24.294 euros)

Villaconejos (24.436 euros de media de renta bruta), Villarejo de Salvanés (25.194 euros), Belmonte de Tajo (25.220 euros), Perales de Tajuña (25.268 euros de media), y Colmenar de Oreja (25.399 euros) completarían la lista de los 10 "más desfavorecidos", atendiendo a las diferencias de renta bruta disponible a nivel regional.

La capital, en el 50º del ranking nacional

¿Y la capital, dónde se sitúa? Como curiosidad, la ciudad de Madrid capital, con 3.416.771 habitantes y 2.010.746 declarantes tributarios en Renta, se sitúa en el decimosexto puesto del ranking regional de riqueza con una renta media de 43.646 euros. Y el quincuagésimo en el ranking nacional.