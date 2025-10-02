Varias personas irrumpen en una subasta de viviendas públicas contra su venta: "Estoy defendiendo mi hogar y quiero seguir en mi casa"

Un grupo de personas, organizado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha irrumpido este jueves en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para protestar contra la subasta de viviendas públicas del Estado y exigir que se mantengan en el parque público para destinarlas a alquiler social permanente.

Según explica el Sindicato sobre su acción en su página web, las viviendas en cuestión, originalmente gestionadas por la extinta Sociedad Pública de Alquiler, han visto cómo sus alquileres se han incrementado un 30% tras pasar a manos de la TGSS. A pesar de los discursos del Gobierno sobre la protección del parque público de vivienda, la Tesorería sigue ejecutando desalojos y subastando inmuebles a inversores, mientras mantiene más de 800 viviendas vacías. Las inquilinas de distintos barrios de Madrid exigen la paralización inmediata de estas subastas y la integración del patrimonio de la TGSS en el parque público con fines sociales.

La protesta tuvo lugar durante la celebración de una subasta en la sede de la TGSS, ubicada en la calle de Agustín de Foxá, donde los manifestantes leyeron un manifiesto denunciando que la administración pública se comporta como un fondo buitre, expulsando a vecinas que llevan más de 20 años en sus hogares para lucrarse con la venta de estas viviendas.

Los afectados denunciaron la falta de alternativas ante la subasta de viviendas públicas: “O compramos las casas por casi un millón de euros o debemos abandonar nuestros hogares”. Durante la protesta, la tensión creció cuando algunos asistentes a la subasta respondieron con críticas y les pidieron "ponerse a trabajar". Un inquilino defendió su derecho a seguir viviendo en su casa, donde lleva años residiendo y pagando alquiler.

El Sindicato de Inquilinas explicó que tras la disolución del programa Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y la absorción de las viviendas por la TGSS, los alquileres han subido un 30 % y el Estado ahora pretende vender estos inmuebles a precios elevados a inversores, sin ofrecer alternativas a las familias.

Mientras el Gobierno promete ampliar el parque público de vivienda, la TGSS expulsa familias y mantiene más de 800 viviendas vacías, muchas abandonadas, lo que genera un alto coste para el Estado. Los inquilinos, organizados en el Sindicato de Inquilinas, exigen la paralización inmediata de las subastas y la defensa del derecho a una vivienda digna.