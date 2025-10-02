El paro en la Comunidad de Madrid baja en 2.034 personas en septiembre y marca su nivel más bajo desde 2007

El número de personas desempleadas en la Comunidad de Madrid descendió en 2.034 personas en septiembre, lo que supone un 0,73% menos respecto a agosto, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El total de parados registrados en la región se sitúa en 278.056, la cifra más baja para un mes de septiembre desde 2007.

En términos interanuales, el paro en Madrid acumula una caída de 13.614 personas respecto a septiembre de 2024, lo que equivale a un descenso del 4,67%.

Desde que comenzó la serie comparable en 1996, el paro en septiembre ha aumentado en 18 ocasiones y solo ha descendido en 11. El retroceso del último mes es, no obstante, el más moderado desde 2022.

Datos a nivel nacional

En el conjunto de España, el paro registrado también bajó en septiembre, con 4.846 desempleados menos que en agosto (-0,2%). El total se sitúa en 2.421.665 personas, su nivel más bajo en este mes desde 2007.

El Ministerio destaca que se trata del primer descenso en un mes de septiembre desde 2007, salvo en los años de la pandemia (2020 y 2021), cuando el paro cayó en 26.329 y 76.113 personas, respectivamente.

En toda la serie histórica comparable, iniciada en 1996, el paro solo ha descendido en septiembre en seis ocasiones: 2005, 2006, 2007, 2020, 2021 y 2025. El mayor retroceso se produjo en 2021 (-76.113 desempleados), mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2011, con cerca de 96.000 parados más.