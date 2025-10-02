Mohammad Al-Emara, el árbitro que nació en un campo de refugiados de Gaza y dirigirá el estreno del Rayo Vallecano en Conference League

Muchas narrativas abrazan el debut del Rayo Vallecano en Conference League. El equipo madrileño regresa a competición europea veinticuatro años después de su última participación para medirse al Shkëndija Tetovo de Macedonia del Norte. El encargado de dirigir dicho encuentro será Mohammad Al-Emara, colegiado finlandés que aguarda una historia de superación a sus espaldas. De la mano de su familia llegó a Kuopio, donde pasó una infancia difícil, castigado por el racismo. En su adolescencia, se interesó por el fútbol y después encontró su sitio en el mundo arbitral. Ha sido nombrado en seis ocasiones mejor árbitro de la Liga finlandesa y, en los últimos tiempos, ha emergido como una de las personalidades más influyentes en la lucha contra el racismo.

Huida de Rafah rumbo a Europa

Este jueves, volverá a dirigir un partido de la fase liga de la Conference League. El finlandés, que ya ha pasado por otras competiciones UEFA como la Youth Legaue o eliminatorias de clasificación a la Europa League, ha vivido una larga travesía hasta completar su asentamiento en la élite. El colegiado nació en 1992, en el campo de refugiados de Rafah, situado en la frontera egipcia. Es, por tanto, el campo de refugiados situado más al sur de la franja de Gaza. A día de hoy, el campo está casi completamente integrado en la colindante ciudad de Rafah. Ante esta situación, su familia decidió poner rumbo a Finlandia, dejando atrás una etapa complicada.

En su llegada a Europa, desde muy pequeño estuvo expuesto al racismo. El fútbol se convirtió en una vía de escape para este joven finlandés. "Había reglas comunes en el campo y por primera vez me sentí libre. El fútbol fue mi salvación de niño y de joven, cuando tuve que luchar contra el racismo y el acoso escolar y social", confesaba el árbitro en una conversación con Amnistía Internacional. Al-Emara tenía la mira puesta en convertirse en futbolista profesional. Su carrera pasó de las ligas menores al Campeonato Finlandés Juvenil, pero poco a poco su nivel le hizo pasarse al arbitraje para seguir vinculado al fútbol, su gran refugio desde que llegara a Europa.

Mohammad Al-Emara, galardonado con el premio al mejor árbitro de la liga finlandesa. / @MoAlEmara

Según Al-Emara, el fútbol es "un poderoso antídoto contra la confrontación: desde el mundo del deporte, se puede liderar el cambio y dar ejemplo. Construir puentes a través del fútbol es la mayor motivación que impulsa mi trabajo". Finlandia es un país al que llegan jóvenes inmigrantes día tras día. "Mi sueño es que las nuevas generaciones no tengan que sufrir la exclusión relacionada con el racismo", confiesa Al-Emara.

Combatiente con el racismo

En 2018, marcó un antes y un después en el futbol finlandés. El joven Mohammad Al-Emara se convirtió en el primer árbitro finlandés en detener un encuentro por cánticos racistas. El colegiado dejó el balón suelto en medio del campo y detuvo el partido. Rompió el silencio en la lucha contra el racismo del fútbol finlandés. En 2021, fue reconocido como arbitro internacional.

Al-Emara quería actuar de forma diferente respecto a lo que ya había vivido siendo tan solo un niño. Como jugador de origen inmigrante, se había sentido desanimado por la desaprobación generada a su alrededor. "La labor del árbitro es garantizar la seguridad de los jugadores. No intervenir no conduce a buenos resultados ni a un ejemplo del que enorgullecerse. Juntos enviamos el mensaje de que el racismo no será tolerado", confesaba días más tarde a la federación finlandesa de fútbol.

"Se espera constantemente que tomemos las decisiones correctas. Los árbitros deben ser neutrales y capaces de desvincular las emociones de las situaciones. Se enfatizan las buenas habilidades de comunicación", añade. Al-Emara ha realizado una labor valiente y duradera para erradicar el racismo estructural en el mundo del deporte. Algo que le ha llevado a ser galardonado con el Premio de Salud Mental MIELI 2023. "Llevo mucho tiempo luchando contra el racismo, pero nunca pensé que recibiría reconocimiento por ello. A veces me he preguntado si estoy completamente solo con estas cosas, pero ahora siento que no", confesó al recibir el reconocimiento.

En su día a día, el colegiado, más allá de dirigir partidos de alto nivel nacional e internacional, compagina su trabajo con la afición que siempre ha tenido por el fútbol. También ejerce como entrenador en categorías inferiores (infantil y juvenil) del FC Melts de la Fundación Me. El colegiado vela para que todos los niños, más allá de sus recursos económicos, puedan jugar al fútbol y encontrar una vía de escape, como ya lo hiciera él en su niñez.