Miles de personas se manifiestan en Madrid y Barcelona contra Israel y la detención de los tripulantes de La Flotilla

Alrededor de 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se manifestaron este jueves en Madrid para exigir el fin del bloqueo a Gaza y la liberación de los casi 500 voluntarios de la Global Sumud Flotilla, interceptada por Israel cuando intentaba abrir un corredor humanitario internacional seguro. La marcha comenzó a las 19:00 horas en la Puerta del Sol y transcurrió hasta Neptuno, donde se concentraron cientos de personas.

La protesta, convocada en paralelo a movilizaciones en otras ciudades de España y del mundo, contó con la participación de figuras políticas como Ione Belarra (Unidas Podemos) y Lara Hernández (Sumar). Ambas líderes corearon lemas como "Que viva la lucha del pueblo palestino", mientras se escuchaban también críticas hacia Isabel Díaz Ayuso, a quien acusaron de apoyar públicamente al gobierno israelí y de despreciar la causa humanitaria de la flotilla.

Cientos de personas durante una concentración en apoyo a la Global Sumud Flotilla, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores / Mateo Lanzuela / Europa Press

Lara Hernández calificó a los activistas de la flotilla como "héroes y heroínas" y reclamó respeto institucional. Además, subrayó que es obligación del Gobierno español proteger a los 65 activistas nacionales, al menos 40 de los cuales han sido detenidos. La manifestación en Madrid refuerza el reclamo ciudadano por una solución humanitaria en Gaza y mayor implicación de España en la defensa de los derechos humanos en la región.

Una situación similar a la que se ha vivido en la plaza de Drassanes, en Barcelona. "Libertad para Palestina. Palestina vencerá desde el río hasta el mar" ha sido el lema de la cabecera de la manifestación que ha desbordado el enclave barcelonés a partir de las seis de esta tarde y en la que se han escuchado gritos de "Free, free Palestine" y "No es una guerra, es un genocidio".

Entre los participantes -ataviados con banderas y pañuelos palestinos-, familias, vecinos de la ciudad, activistas y estudiantes, muchos de los cuales este mediodía ya habían tomado las calles contra el genocidio de Israel y en protesta a la detención de los navegantes de la flotilla.

Tensión entre policía y manifestantes

En la cabecera de la marcha se han vivido momentos tensos cuando los manifestantes han intentado bajar por una de las vías hacia la ronda Litoral para cortar el tráfico, un movimiento que han parado los Mossos con algunas cargas que han sido contestadas con lanzamiento de objetos y piedras.

A los cánticos por Palestina se han sumado entonces otros como 'Ser policía, vergüenza me daría' o 'Fuera las fuerzas de ocupación". Es una de las decenas de concentraciones que se celebran este jueves en España para denunciar el genocidio de Israel en Gaza y la previa de la gran manifestación que se espera recorra el centro de Barcelona el sábado al mediodía.

Más de 10.000 estudiantes por toda España

No fueron estas las únicas manifestaciones del día. Por la mañana, más de 10.000 estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria marcharon en 40 ciudades de toda España "contra el genocidio sionista" en Gaza y a favor de la Global Sumud Flotilla (GSF), cuyos barcos han sido interceptados este miércoles por Israel mientras trataban de transportar ayuda humanitaria al enclave palestino.

La concentración de Barcelona --la más numerosa con 6.500 participantes según la Guardia Urbana-- ha dejado un menor "denunciado" por un presunto delito de daños tras por pegar pegatinas a favor de Palestina en un establecimiento. Fuentes de la policía catalana han informado a Europa Press que no se le ha detenido. En vez de eso, se le ha entregado a sus padres, después de que diversos manifestantes hayan pedido "liberarle".

A su vez, los agentes también han identificado a cuatro jóvenes en la plaza de Sant Jaume, donde ha desembocado la manifestación. A lo largo del recorrido también han pegado pegatinas en solidaridad con Palestina en cadenas como Starbucks, KFC, Burger King y Carrefour. En estos dos últimos han tirado petardos y han lanzado objetos y dado golpes contra los cristales de los establecimientos.

Al margen de ello, la manifestación de Barcelona ha transmitido los mismos mensajes que el resto de concentraciones: solidaridad con la llamada 'Flotilla de la Libertad', insistencia en que España rompa relaciones con Israel y llamamiento a sindicatos y organizaciones a convocar una huelga general ya que el "camino para parar este genocidio es presionando a los gobiernos".

"Nos posicionamos del lado correcto de la historia", ha señalado a los periodistas la portavoz del Sindicat d'Estudiants, Lua Millet.

A través de la lectura de un manifiesto en la Plaza de Sant Jaume, la organización estudiantil ha exigido que se "corten relaciones con el Estado genocida de Israel". Además, ha tildado a las administraciones de ser "cómplices" de Israel y han señalado en especial las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump. Por otro lado, también ha reclamado que se frene el plan de rearme.

En el marco de la marcha, el coordinador de la Secretaría de Movimientos Sociales de Ustec.Stes, el sindicato educativo mayoritario en Catalunya, Oriol Francesc, ha asegurado que desde la comunidad educativa están trabajando para la defensa de la paz y los derechos humanos: "Hoy toca estar aquí al lado de nuestros estudiantes".

Los manifestantes barceloneses han enarbolado banderas palestinas y kufiyas --el tradicional pañuelo palestino-- al igual que ha sucedido en Madrid, donde se han congregado 4.000 jóvenes. Durante la marcha, los participantes han lanzado consignas sobre todo contra la presidenta de la comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso, a la que tachan de "sionista", pero también contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que han preguntado cuántos "niños tienen que morir" para cortar relaciones con Israel.

La concentración se ha desarrollado sin mayores incidentes que algún joven afectado por el calor y en ella los convocantes, el Sindicato de Estudiantes, han transmitido los mismos mensajes que en la marcha de Barcelona: solidaridad con la Flotilla, ruptura de relaciones con Israel y llamada a la huelga general. "Como en Italia, lo que hay que hay que hacer es pararlo todo", ha recalcado una de las portavoces, Coral LaTorre, que ha pedido también "actos" y no "palabrería" al Gobierno central.

Al margen de esto, una representante del grupo de movilización en Madrid de la Flotilla de la Libertad, Juliana (67), ha agradecido la presencia de "toda esta peña joven" en la marcha. A su vez, ha transmitido el agradecimiento de los miembros de la flotilla detenidos, así como de sus familias y de "los compañeros y compañeras que están en los barcos y siguen intentando" llegar a Gaza.

A su vez, una de las portavoces de la plataforma 'Marea Palestina-La educación contra el genocidio', ha agradecido la presencia de los alumnos en la concentración. "¡Estamos con vosotros en la misma lucha y no vamos a parar hasta que esto no pare!", ha gritado entre aplausos de los jóvenes.

Denuncias de "hipocresía" contra el genocidio central y el PNV

Miles de jóvenes han salido también a "llenar las calles de dignidad" en las marchas convocadas en País Vasco por el Ikasle Sindikatua. En Bilbao, la portavoz de la organización estudiantil, Laura Luengo, ha denunciado la "hipocresia" del Gobierno central de enviar un buque para "proteger" a la Flotilla para luego "ceder a las presiones" y pedirles "que se vuelvan", lo que, a su juicio, es "bastante vergonzante".

A su vez, también ha criticado la "hipocresia" del PNV. De hecho, la marcha se ha parado unos segundos frente a la sede de Sabin Etxea en la ciudad para criticar su posición en este tema.

Asimismo, Luengo ha advertido sobre la "represión" en algunos centros, en los que se ha obligado a algunos estudiantes a hacer paros en lugar de huelga o en otros en los que no se les ha permitido hacer. Además de esta protesta, una cadena humana también ha recorrido algunas calles de Bilbao y, en concreto, se ha dirigido a la subdelegación del Gobierno en Bizkaia, en la plaza Circular, donde se podían ver banderas palestinas en apoyo a su causa.

Sentada frente al Parlamento de Pamplona

Los actos se han sucedido por toda España. En Pamplona, cientos de estudiantes han decidido hacer una sentada frente al Parlamento de Navarra cuando la manifestación ha pasado junto al edificio, lo que ha obligado a cortar el tráfico.

En Santander, los 150 jóvenes reunidos se han encontrado con el secretario general del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla que en declaraciones a la prensa ha afirmado que lo que se está cometiendo en Gaza es "un genocidio absolutamente de libro" y ve "muy bien" que los estudiantes se manifiesten.