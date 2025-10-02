Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mario Gas abre la temporada del Teatro Español con una reflexión sobre el suicidio

El dramaturgo encarna al escritor Henri Roorda en 'El pesimismo alegre (Mi suicidio)'

Mario Gas, en el papel de Henri Roorda.

Javier Niño González

El Teatro Español inaugura la temporada 2025/2026 con El pesimismo alegre (Mi suicidio), un texto escrito en 1925 por el pedagogo y escritor suizo Henri Roorda que sube a escena con Mario Gas como protagonista y bajo la dirección de Fernando Bernués.

La pieza, que se podrá ver en la Sala Margarita Xirgu del 7 de octubre al 2 de noviembre, explora cuestiones universales como el amor, el trabajo, la amistad o el deseo, en paralelo a la preparación del propio final del autor.

Gas encarna a Roorda en un montaje con dramaturgia de Vicky Peña, vestuario de Antonio Belart, iluminación de Xabier Lozano y escenografía a cargo del propio Bernués. La producción corre a cargo de Tanttaka Teatroa.

Funciones y accesibilidad

El espectáculo tendrá funciones diarias a las 19.30 horas y una duración aproximada de 70 minutos. La representación del 24 de octubre será accesible mediante audiodescripción, bucle magnético, sonido amplificado y sobretitulado para personas sordas.

Entradas y programa JOBO

La obra está incluida en el programa JOBO del Ayuntamiento de Madrid, que ofrece acceso gratuito a jóvenes de entre 16 y 26 años.

Las entradas están disponibles en la web oficial del Teatro Español y en taquilla (martes a domingo, de 16.30 a 20.30 horas).

