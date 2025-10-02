TEATRO
Mario Gas abre la temporada del Teatro Español con una reflexión sobre el suicidio
El dramaturgo encarna al escritor Henri Roorda en 'El pesimismo alegre (Mi suicidio)'
El Teatro Español inaugura la temporada 2025/2026 con El pesimismo alegre (Mi suicidio), un texto escrito en 1925 por el pedagogo y escritor suizo Henri Roorda que sube a escena con Mario Gas como protagonista y bajo la dirección de Fernando Bernués.
La pieza, que se podrá ver en la Sala Margarita Xirgu del 7 de octubre al 2 de noviembre, explora cuestiones universales como el amor, el trabajo, la amistad o el deseo, en paralelo a la preparación del propio final del autor.
Gas encarna a Roorda en un montaje con dramaturgia de Vicky Peña, vestuario de Antonio Belart, iluminación de Xabier Lozano y escenografía a cargo del propio Bernués. La producción corre a cargo de Tanttaka Teatroa.
Funciones y accesibilidad
El espectáculo tendrá funciones diarias a las 19.30 horas y una duración aproximada de 70 minutos. La representación del 24 de octubre será accesible mediante audiodescripción, bucle magnético, sonido amplificado y sobretitulado para personas sordas.
Entradas y programa JOBO
La obra está incluida en el programa JOBO del Ayuntamiento de Madrid, que ofrece acceso gratuito a jóvenes de entre 16 y 26 años.
Las entradas están disponibles en la web oficial del Teatro Español y en taquilla (martes a domingo, de 16.30 a 20.30 horas).
