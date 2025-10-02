Mario Gas abre la temporada del Teatro Español con una reflexión sobre el suicidio

El Teatro Español inaugura la temporada 2025/2026 con El pesimismo alegre (Mi suicidio), un texto escrito en 1925 por el pedagogo y escritor suizo Henri Roorda que sube a escena con Mario Gas como protagonista y bajo la dirección de Fernando Bernués.

La pieza, que se podrá ver en la Sala Margarita Xirgu del 7 de octubre al 2 de noviembre, explora cuestiones universales como el amor, el trabajo, la amistad o el deseo, en paralelo a la preparación del propio final del autor.

Gas encarna a Roorda en un montaje con dramaturgia de Vicky Peña, vestuario de Antonio Belart, iluminación de Xabier Lozano y escenografía a cargo del propio Bernués. La producción corre a cargo de Tanttaka Teatroa.

Funciones y accesibilidad

El espectáculo tendrá funciones diarias a las 19.30 horas y una duración aproximada de 70 minutos. La representación del 24 de octubre será accesible mediante audiodescripción, bucle magnético, sonido amplificado y sobretitulado para personas sordas.

Entradas y programa JOBO

La obra está incluida en el programa JOBO del Ayuntamiento de Madrid, que ofrece acceso gratuito a jóvenes de entre 16 y 26 años.

Las entradas están disponibles en la web oficial del Teatro Español y en taquilla (martes a domingo, de 16.30 a 20.30 horas).