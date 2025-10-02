Madrid ve "nefasto" el Plan Estatal de Vivienda: "No aporta nada nuevo y nada bueno a las comunidades autónomas"

Se preveía el rechazo y así lo ha trasladado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, que ha acudido en representación de la Comunidad de Madrid a la Conferencia Sectorial de Vivienda. A la salida del encuentro en el que la ministra Isabel Rodríguez ha informado del proyecto de real decreto que articulará el Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030 a los consejeros autonómicos del ramo, García ha manifestado su oposición a un documento que considera "nefasto", entre otras razones, ha apuntado, porque busca "meter la mano" en las cuentas de las comunidades autónomas.

Con dos modelos de política de vivienda enfrentados, el asunto es uno más al que los Ejecutivos de Sánchez y Ayuso llevan su choque. El Plan Estatal prevé una inversión de 7.000 millones de euros, de los que el Estado se haría cargo de un 60% y las comunidades del 40% restante. En el caso de la Comunidad de Madrid, supondría pasar de los ligeramente menos de 300 millones de euros del vigente plan 2022-2025 a 1.113 millones de euros desde 2026 hasta 2030. El departamento de Isabel Rodríguez calcula que eso supondría para la administración autonómica un esfuerzo inversor de 75,2 millones de euros adicionales al año.

El portavoz del Gobierno regional ha subrayado el "'no' rotundo" de la Comunidad a un Plan que no ha sido negociado con los distintos Ejecutivos autonómicos y que además pretende "meterle la mano en la caja a las comunidades autónomas", ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación. Ya ayer García Marín ironizaba con el hecho de que "un Gobierno que no es capaz de aprobar un presupuesto quiere decirle a otras administraciones cómo tiene que gastar su presupuesto”, idea en la que ha vuelto a insistir tras la reunión. El plan, ha remachado, no aporta "nada nuevo y nada bueno a las comunidades autónomas", que, ha remarcado, son las que tienen las competencias.

El consejero madrileño no ha estado solo en su oposición. La Conferencia Sectorial ha terminado sin acuerdo. El borrador, hasta el próximo 7 de octubre en trámite de alegaciones, no ha contado con el apoyo del las regiones gobernadas por el PP. Este 'megaplán' que decide la política de ayudas estatales al sector residencial durante los próximos cinco años está cofinanciado en un 60% por el Ministerio de Vivienda y en un 40% por las comunidades autónomas (antes era 75%-25%). De los cerca de 7.000 millones de euros que pondrá encima de la mesa, el 40% serán subvenciones a la promoción de vivienda protegida —siempre y cuando conserve la protección de forma vitalicia—, el 30% se destinará a la rehabilitación de los edificios existentes y el 30% restante serán ayudas a la demanda, entre ellas las últimas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez, el alquiler con opción y a la compra en zonas rurales.

En un comunicado, el lunes las comunidades del PP expresaron su desacuerdo con el nuevo Plan Estatal, exigiendo su "desideologización". "Se necesita suelo, construir más viviendas y simplificar los trámites. No más ideología. No pondremos en marcha medidas que han provocado la subida continua de precios y la aniquilación de proyectos de vida de millones de españoles que no pueden acceder a una vivienda. La vivienda no puede ser el juguete de un presidente en apuros ya que es un problema demasiado serio como para tomarlo como herramienta de propaganda", señalaron.

En la rueda de prensa previa a la reunión, la ministra de Vivienda ha pedido a las comunidades no ir "al dictado del PP y Feijóo" sino al de la ciudadanía, que piden mayoritariamente un acuerdo para la vivienda. Sobre el esfuerzo extra que en esta ocasión se pide a las regiones —antes financiaban el 25% del plan y ahora el 40%—, la ministra se ha preguntado: "¿Les estoy pidiendo la luna? ¿Les estoy pidiendo un esfuerzo imposible de asumir? ¿A qué están destinando estos fondos que no pueden destinar a vivienda? Parece que no estoy pidiendo la luna, lo que estoy pidiendo es un ejercicio de corresponsabilidad presupuestaria, en base a su competencia y a la necesidad que existe hoy en España. Y si todas colaboramos más presupuestariamente, llegaremos antes a ese objetivo y las vamos a acompañar, como estamos haciendo, también pidiendo más recursos a instituciones europeas". Según datos proporcionados por el Ministerio de Vivienda, la Comunidad de Madrid, de adherirse, deberá poner encima de la mesa 75 millones más que antes para recibir 814 millones más, mientras la Comunidad Valenciana, 48 millones para tener 557 millones más.

Las empresas, a favor del Plan Estatal

Por el contrario, tal y como ha venido informando ElPeriódico, de Prensa Ibérica, los promotores ven con buenos ojos el texto, puesto que consideran que pone encima de la mesa una suma relevante de capital destinado a políticas de promoción residencial. Salvo casos contados —y teniendo en cuenta que numerosos colectivos y empresas presentarán alegaciones—, las subvenciones a la promoción, que alcanzan los 1.000 o 1.200 euros por metro cuadrado útil, darán viabilidad económica a algunos desarrollos.