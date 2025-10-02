Madrid sumará más trenes a la red de Metro y establecerá una nueva lanzadera de autobús frente a las aglomeraciones por el cierre de la L6

Con la mitad de la Línea 6 del Metro de Madrid cerrada por obras, los usuarios compartiendo a diario en redes sociales fotografías de andenes abarrotados y vagones llenos y el despliegue de 120 trabajadores para distribuir el acceso, los calificados por la oposición como "empujadores", la situación del suburbano madrileño ha ocupado buena parte del debate hoy en la Asamblea de Madrid.

En ausencia del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, de baja médica, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha comparecido ante el Pleno a petición de Más Madrid. Una comparecencia en la que ha defendido que el Metro de Madrid tiene un funcionamiento "de la máxima calidad", a pesar de lo cual el Gobierno regional ha anunciado una nueva lanzadera de autobús y la incorporación de más trenes a la red. García Martín ha apuntado al ministro Óscar Puente en relación con la situación que enfrenta el suburbano estos días.

"Hemos tenido que asumir la demanda de pasajeros que no quiere utilizar el Cercanías ni regalado, no quieren subirse al desastre de Óscar Puente y del Gobierno socialcomunista ni regalado", ha señalado.

El también portavoz del Gobierno regional ha comenzado su intervención con un cómputo de incidencias de ambas redes en lo que va de año. Según sus cuentas, hasta el 21 de septiembre se han registrado 1.018 complicaciones en Cercanías frente a 201 en Metro, un dato que ha repetido en dos ocasiones. García ha insistido en presentar el madrileño como "uno de los mejores Metros del mundo" y ha defendido la "planificación" de las obras en la Línea 6, con el tramo este interrumpido desde el pasado 6 de septiembre y previsiblemente hasta diciembre.

Lanzadera de autobús y más trenes

El consejero ha pedido ·"disculpas" por las molestias que estas obras están causando y ha agradecido la "paciencia" de los usuarios. La compañía, asegura, ha incrementado los servicios en otras líneas, concretamente según ha detallado, un 19% en la Línea 5; un 14% en la Línea 1; un 6% en la Línea 2; un 13%, en la Línea 3, y un 11% en la Línea 10. A ello ha añadido los "60 autobuses" del servicio sustitutivo del tramo cortado en la Línea 6.

Unas horas antes, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, había anunciado la puesta en marcha a partir del lunes de un servicio de autobuses lanzadera entre Moncloa y Ciudad Universitaria, sin paradas intermedias, los días laborables, entre las 7.00 y las 21.30 horas, con una frecuencia de paso de cinco minutos en hora punta y 10 minutos en horas valle.

El gobierno regional también ha afirmado que habrá un incremento adicional de trenes en la red progresivo para pasar de los 295 actuales a 319. Todo ello, a pesar de que en un momento de su intervención, García Martín ha afirmado que en estos momentos se está operando "con toda la capacidad disponible".

Una 'yincana'

Por ese motivo la oposición recela de los refuerzos anunciados. La diputada de Más Madrid María Acín ha hablado de "ratonera". Lo que se vive en el Metro desde septiembre, ha dicho, "es nerviosismo, es tensión, es estrés". "Sabes cuándo entras, pero en realidad no sabes cuándo vas a viajar ni cuándo vas a salir". Asimismo, ha criticado que Ayuntamiento y Comunidad no se hayan puesto de acuerdo para coordinar las obras y hayan hecho coincidir a la vez el cierre de la mitad de la Línea 6, el soterramiento de la A5 o la ampliación de la Línea 11.

Acín ha negado el refuerzo de trenes y autobuses. Además se ha referido a los "empujadores", algo, ha dicho, que solo sirve para "encabronar aún más a la gente". Y ha desmentido a García Martín en relación con Cercanías al afirmar que el número de viajeros en la red que gestiona Renfe en la Comunidad ha aumentado un 9% en el mes de septiembre en relación con 2024.

En línea parecida se ha expresado la socialista Isabel Cardóniga, quien ha apuntado que toda la planificación está orientada "al ciclo electoral, y no a la ciudadanía". Igualmente, ha cuestionado la posibilidad de un refuerzo. "No hay refuerzo porque no hay trenes", ha señalado antes de asegurar que la situación, una "yinkana", ha definido, responde a un modelo que "rompe lo público, que maltrata al sur y al este y que desprecia el tiempo y la dignidad de quien madruga.

También desde Vox se desconfía de la posibilidad de un refuerzo y se señala como problema a la incapacidad para afrontar "el problema que hay entre la oferta y la demanda". Ha sido el diputado Javier Pérez Gallardo quien ha defendido la postura de la formación de ultraderecha. "No es verdad que se esté produciendo ese aumento de frecuencias, porque no pueden hacerlo: no tienen los trenes ni los trabajadores necesarios", ha asegurado.

Gallardo ha incidido especialmente en el aumento de la inseguridad en el suburbano. "Van a pasar de que el Metro sea el orgullo de esta región a la foto de la mala gestión. Ahora mismo es la foto del colapso, la foto de los empujones, la foto de la inseguridad", ha zanjado.