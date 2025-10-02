La lucha por la vivienda en el cine: 'El inquilino' vuelve a Madrid 66 años después y sin censura

La Filmoteca Española inaugura su programa anual de restauraciones con la proyección de El inquilino (1957), de José Antonio Nieves Conde — realizador también de Surcos (1951) y Los peces rojos (1955)—, en una versión no censurada. El estreno tendrá lugar el 5 de octubre en el Cine Doré (C. de Sta. Isabel, 3).

La copia restaurada parte de la versión que el propio director reconstruyó en 1993 e incluye elementos inéditos como el final original, el tráiler animado de Estudios Moro (La Familia Telerín o La calabaza Ruperta) y textos explicativos sobre el proceso de censura.

Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de los hijos del cineasta y al equipo del Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos Carlos Saura, situado en Madrid, según ha detallado la Filmoteca.

'El Inquilino' / Filmoteca Nacional

El inquilino es un drama social que denuncia la especulación urbanística en la España de la posguerra. La trama gira en torno a una familia con cuatro hijos que, al recibir una orden de desahucio, se ve obligada a buscar un nuevo hogar mientras su edificio es demolido. La película retrata las difíciles condiciones de vida de las clases populares durante los años cincuenta, en pleno auge del desarrollismo franquista.

Por su tratamiento crítico del modelo económico y social impuesto por los vencedores de la Guerra Civil, El inquilino fue censurada tras su rodaje: se modificaron escenas clave, se suavizó el mensaje político y se impuso un final más optimista, acorde con la imagen oficial de una España próspera.

La restauración recupera ahora la versión original, con su tono más sombrío y honesto, que permanecía inédita desde entonces. Entre su elenco figuran grandes nombres del cine español como Fernando Fernán Gómez, José Luis López Vázquez, Mariano Ozores y Manuel Alexandre.

Cine y vivienda, una muestra temática en el Doré

La proyección de El inquilino abrirá la muestra Un planeta de inquilinos. El derecho a una vivienda digna, organizada junto al Círculo de Bellas Artes (CBA). Esta selección reúne cerca de 20 títulos de distintas épocas y nacionalidades que abordan la problemática de la vivienda desde el cine patrimonial. Demuestra así la vigencia de un tema de gran impacto social, también en el Madrid actual, plasmado por ejemplo en la película En los márgenes de Juan Diego Botto, que vio la luz en 2022.

Sesión inaugural con entrada gratuita

La sesión del 5 de octubre contará con presentaciones a cargo de Valeria Camporesi (Filmoteca Española), Valerio Rocco (CBA), Carlos Reviriego (programación Filmoteca), Manuel Asín (programación CBA) y representantes del equipo de restauración. Las entradas serán gratuitas y podrán adquirirse online desde 72 horas antes o el mismo día en la taquilla del Cine Doré (de 17 h a 20 h).

Fotogramas del tráiler de animación diseñado y filmado por Estudios Moro / FILMOTECA NACIONAL

Antes de cada sesión, se proyectará el tráiler animado original restaurado, diseñado por Estudios Moro, que también estará disponible desde octubre en PlatfoFilm, la plataforma pública y gratuita de la Filmoteca Española para el acceso online al patrimonio audiovisual.