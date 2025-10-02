La Librería San Ginés cambia los libros por souvenirs: "La imagen duele"

Diego Logroño, vecino de la capital en el Barroco, abrió en 1650 una pequeña librería en el pintoresco Pasadizo de San Ginés. Se puede decir que tuvo buena visión empresarial, ya que, casi cuatro siglos después, este negocio presume de haberse convertido en una de las librerías más antiguas del país. Situado junto a la parroquia y chocolatería de mismo nombre, su vista desde la calle Arenal es una de las panorámicas más reconocibles de Madrid.

Sus mesas a pie de calle, repletas de libros antiguos y de segunda mano, son un auténtico paraíso para los amantes de la lectura. Especialmente, para coleccionistas. O, al menos, así era hasta hace escasas semanas.

Acorde a lo que comentan vecinos y comercios de la zona, desde hace meses la librería abría solo en días puntuales, manteniéndose cerrada en ocasiones por más de dos semanas. Ahora, una vez concluido el verano y con la llegada del nuevo curso, parece que sus dueños han tomado un nuevo rumbo encaminado al eje sobre el que se vertebra desde hace años la vida en Madrid: el turismo.

La nueva realidad de una librería del siglo XVII: imanes, tote bags y postales

Tras casi cuatrocientos años vendiendo libros, Librería San Ginés se ha reinventado y ha sustituido las novelas y manuales por imanes, tote bags y postales. Los libros no han desaparecido completamente, pero han pasado de ser los absolutos protagonistas de los estantes y mesas del negocio a ocupar apenas unos pequeños rincones del catálogo de productos que hoy día se pueden encontrar en el histórico número 2 del pasadizo.

"Lo que le ha sucedido a la Librería San Gines, pasar de una librería de libros antiguos a un puesto de imanes, postales y souvenirs, es una pérdida patrimonial para Madrid para echarse a llorar", comenta un usuario de la red social X al respecto. "La verdad que la imagen duele", señala otro.

"Es patrimonio de la ciudad, debería recibir alguna ayuda"

Los transeúntes también se lamentan a pie de calle, criticando que el Ayuntamiento de Madrid no tome medidas para preservar estos negocios históricos. "Son patrimonio de la ciudad, deberían recibir alguna ayuda para que no se vean obligados a vender 'baratijas' a los turistas. No puede ser que en el centro ya solo se puedan comprar hamburguesas y postales", explica Eva, que vive en las inmediaciones de la calle Mayor desde hace más de cuarenta años.

"Es una consecuencia de la decadencia social y cultural que vive la ciudad. Nada se salva de la gentrificación y de la llegada masiva de turistas", razona un lotero en la zona. Otros ven natural el cambio, como Juan, para quien lo importante es que se mantenga el aspecto histórico de la esquina. "Lo que en realidad es pintoresco es ese escaparate de madera tan característico, las mesas... Lo que se venda es lo de menos, si la gente no compra libros pues también es tontería mantener así el negocio", explica.

El debate está servido, pero lo que parece una realidad es que este rincón tan madrileño ha dejado atrás su razón de ser. Y, con ello, un cachito de la historia de Madrid.