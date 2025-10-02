El Gobierno y la Comunidad de Madrid intensifican su batalla en torno al Plan Estatal de Vivienda

Apenas un par de días antes de la reunión que hoy mantendrá la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con los consejeros de las comunidades autónomas para presentar las líneas generales del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitaba Alcorcón para participar en el acto simbólico de colocación de la primera piedra del futuro desarrollo urbanístico de Retamar. El nuevo ámbito supondrá levantar en la localidad (173.625 habitantes) un total de 3.503 nuevos pisos, de los que 1.123 tendrán algún tipo de protección. De ellas, 200 serán promovidas por la futura empresa estatal de vivienda.

Las cifras son modestas al lado, por ejemplo, de las de la Operación Campamento de la capital: 10.700 viviendas, 7.000 de ellas protegidas. Pero la presencia de Sánchez no era anecdótica. El presidente del Gobierno estaba acompañado, además de dos ministros, la propia Rodríguez y el titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, a la sazón secretario general de los socialistas madrileños y previsible rival de Isabel Díaz Ayuso en las autonómicas de 2027; del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y de la alcaldesa de Alcorcón, la socialista Candelaria Testa. Una prueba de la importancia que desde el Gobierno se quiere proyectar en relación con la vivienda en Madrid y de escenificación de la confrontación con el modelo popular encarnado en la Comunidad de Madrid.

La disputa tiene mucho de político, pero también de ideológico. En su breve discurso en el acto de Alcorcón, Sánchez aludía, sin referirse directamente a Ayuso pero en una referencia que perfectamente podía ser para ella, a quienes abogan por "una mayor liberalización del mercado" y defendía frente a ellos la necesidad de intervenir el mercado de la vivienda.

Unas horas antes la presidenta madrileña había participado en el Real Estate Forum del fondo de inversión BlackRock. "Es fundamental analizar lo que se hace e, importante, lo que no se va a hacer", decía. "No vamos a intervenir la vivienda ni del alquiler ni de la venta. Esto se ha demostrado fallido allí donde se ha aplicado. Limitar e intervenir la vivienda siempre demuestra que paraliza el mercado. Siempre, siempre". El choque no puede ser más palmario.

Ese enfrentamiento podrá volver a constatarse previsiblemente hoy, en la conferencia sectorial de vivienda. Si el martes desde la dirección nacional del PP ya se adelantaba el lunes el rechazo al Plan Estatal de Vivienda, ayer el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, abundaba en la oposición “total” a una estrategia que “determina” cómo deben ser las políticas de vivienda, “que son competencia de las comunidades autónomas, sin contar con las comunidades autónomas”.

“Un Gobierno que no es capaz de aprobar un presupuesto quiere decirle a otras administraciones cómo tiene que gastar su presupuesto”, sentenciaba.

El Plan Estatal de Vivienda contempla una inversión de 7.000 millones de euros hasta 2030 con la condición de que sea compartida entre el Estado, que asumiría el 60%, y las comunidades autónomas, que habrían de financiar el 40% restante. Según los cálculos del Ministerio de Vivienda, en el caso de la Comunidad de Madrid, supondría pasar de los ligeramente menos de 300 millones de euros del vigente plan 2022-2025 a 1.113 millones de euros desde 2026 hasta 2030. El departamento de Isabel Rodríguez calcula que eso supondría para la administración autonómica un esfuerzo inversor de 75,2 millones de euros adicionales al año.

Desde la Comunidad se recela de estas cifras. Y se descartan otras directrices del plan como la obligatoriedad de establecer como permanente el carácter de la vivienda protegida. En Madrid, transcurridos 15 años desde su calificación (10 años si se trata de casas en alquiler con opción a compra), las viviendas protegidas pueden pasar al mercado libre.