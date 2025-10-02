Ericsson traslada su sede en España al complejo Madnum en Méndez Álvaro

Ericsson cambiará su sede central en España al complejo empresarial Madnum Méndez Álvaro, propiedad de Colonial, a partir del último trimestre de 2026. La tecnológica sueca dejará así la Torre Suecia, donde está instalada desde 1996, después de que su contrato de arrendamiento expire en 2027.

El nuevo edificio, situado a menos de un kilómetro de su actual ubicación en la calle Retama, cuenta con 13.200 metros cuadrados y seis plantas, lo que permitirá a Ericsson mantener la misma superficie de oficinas que en su sede actual.

La compañía ha subrayado que el traslado "supone un paso estratégico" en su compromiso con España y con la innovación tecnológica. "Nuestra nueva sede abre un nuevo e importante capítulo en la presencia de Ericsson en España y en nuestro papel como socio tecnológico clave para los operadores, empresas e instituciones españolas", señaló Juan Olivera, presidente de Ericsson España.

El directivo destacó que las nuevas instalaciones ofrecerán un entorno "innovador, sostenible y centrado en las personas, que impulsará la colaboración, el bienestar y la creatividad".

Sanitas ocupará la Torre Suecia

El cambio de sede está ligado a la inversión de Sanitas, que destinará 80 millones de euros a la remodelación de la Torre Suecia. El proyecto prevé la construcción de un hospital con 110 camas, cuya apertura está programada para 2028.