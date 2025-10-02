Cuenta atrás para Inverfest 2026: Angelus Apatrida y Bala abren Road to Inverfest, la antesala del festival

Madrid se prepara para una nueva edición de Inverfest, que, en su duodécima edición, volverá a llenar algunas salas de la capital en enero de 2026. Pero antes de que comience la intensa programación oficial, se han puesto en marcha los primeros eventos que calientan motores y anticipan la cita musical.

Este viernes 3 de octubre arranca Road to Inverfest, un ciclo de conciertos que servirá de aperitivo durante los próximos meses. La inauguración tendrá lugar en La Riviera con el concierto de Angelus Apatrida, banda de metal española que celebra sus 25 años de trayectoria y se ha consolidado como un referente internacional del género. Les acompañarán las gallegas Bala, con su potente sonido rock que presentan en su último disco Besta.

Angelus Apatrida es una banda española de thrash metal con más de dos décadas de trayectoria. Su sonido mezcla heavy metal, punk y hardcore. Han alcanzado el número 1 en ventas en España con su disco Angelus Apatrida, y el número 4 con Aftermath, ambos producidos por Chris ‘Zeuss’ Harris. El grupo ha girado por Europa, Asia, América y Oceanía, participando en festivales como Wacken, Hellfest o Rock al Parque, y compartiendo cartel con bandas como Megadeth o Slayer.

Bala es un dúo gallego de rock alternativo formado en 2014. Su estilo combina grunge, stoner, punk y hardcore, con letras en gallego y castellano. Han publicado cinco discos, entre ellos Human Flesh, Lume, Maleza y Besta (2024), este último con colaboraciones de Tanxugueiras y Ana Curra. Han tocado en Japón, Australia, EE.UU. y Latinoamérica, y en festivales como Stoned & Dusted y Rock al Parque.

A lo largo de octubre y noviembre, La Riviera seguirá siendo escenario de destacados conciertos como el de Demarco Flamenco (25 de octubre), quien fusiona flamenco, pop y ritmos urbanos en una cita que también será el cierre de su gira actual. Por su parte, el dúo Los Hermanos Cubero llevará su propuesta íntima y sencilla a la sala Villanos el 2 de noviembre con su álbum Cubero bueno, Cubero malo.

Desde Argentina, Él Mató a un Policía Motorizado traerá su directo al Movistar Arena el 26 de noviembre, un show que repasará su repertorio, que cuenta con seguidores ilustres como Amaia o Los Planetas. En diciembre, el cierre del año en La Riviera estará marcado por la celebración del 25 aniversario de O'Funk'illo (26 de diciembre), con su característico funky andaluz, y por la despedida de gira de Mr. Kilombo (30 de diciembre), un broche de fin de año lleno de sorpresas.

Programación del Inverfest 2026: de Abraham Mateo a La Bien Querida

La última semana ha traído nuevas confirmaciones que aumentan la expectación para Inverfest 2026. Abraham Mateo se suma al cartel con un concierto el 11 de enero en el Movistar Arena para celebrar sus dos décadas de carrera. El gaditano ofrecerá un repaso a sus grandes éxitos en una noche que promete ser emotiva para su legión de fans.

El Movistar Arena también acogerá las actuaciones de artistas como Destripando la historia (3 de enero), Valeria Castro (9 de enero), León Benavente (10 de enero), Luz Casal (17 de enero), Sexy Zebras (24 de enero) y MVRK (6 de febrero), confirmando la diversidad musical del festival.

Por su parte, La Riviera, El Sol, Teatro Circo Price y otras salas icónicas de Madrid como Villanos o Sala But se llenarán de conciertos de bandas y artistas que van desde Viva Belgrado, Baiuca, J Abecia y Carlos Ares hasta figuras consolidadas como Ismael Serrano, La Bien Querida o Quique González. Además, Inverfest 2026 se extiende más allá de Madrid con nuevas ediciones en Zaragoza y Bilbao, con nombres confirmados como Miguel Ríos, Ariel Rot y Bebe, ampliando así el alcance del festival.