La Comunidad de Madrid habilita nuevas lanzaderas de autobús gratuitas entre Moncloa y Ciudad Universitaria a partir del lunes

El transporte público se ha convertido en uno de los principales focos de debate en la política madrileña. El cierre del arco este de la línea 6 de Metro de Madrid, que ha coincidido con el inicio del curso académico y la vuelta al trabajo de miles de madrileños este mes de septiembre, ha generado un ambiente de lo más complicado en líneas alternativas del subterráneo y en el servicio de autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT).

Pese a las líneas de refuerzo introducidas en el tramo afectado por las obras de modernización, las aglomeraciones y las interminables colas son ya una tónica constante en las horas puntas del día. El problema afecta, sobre todo, al intercambiador de Moncloa, desde el que centenares de jóvenes parten cada día hacia Ciudad Universitaria para acudir a clase.

Nuevas lanzaderas de autobús gratuitas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la introducción el próximo lunes de un nuevo servicio gratuito de autobuses lanzadera que conectarán directamente Moncloa con Ciudad Universitaria durante el tiempo que resta de trabajos en la línea 6 de Metro. Este operativo especial estará disponible los días laborables, entre las 7:00 y las 21:30 horas, y ofrecerá una frecuencia de paso de cinco minutos en hora punta y de 10 minutos en las franjas de menor afluencia.

Asimismo, Ayuso ha señalado que en los próximos días se reforzará la capacidad operativa del suburbano con la incorporación progresiva de trenes. De esta forma, la red pasará de 295 a 319 convoyes en sus 12 líneas, recuperando así la cifra de octubre de 2024, a pesar de que la L6 no está activa por completo.

La Comunidad de Madrid ha alcanzado en septiembre su récord histórico de usuarios de Metro, con un total de 62,4 millones de viajes realizados durante el pasado mes, pese a que la Línea 6 se mantiene parcialmente suspendida. Esta cifra supone un incremento del 4,41% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 59,8 millones de desplazamientos.