FUERZAS ARMADAS
La Brigada Paracaidista protagonizará una exposición en Paracuellos el 19 de octubre
El paseo de las Camelias, que se transformará en un espacio abierto al público con vehículos, material y equipos de artillería y zapadores
EFE
Paracuellos de Jarama acogerá el próximo domingo 19 de octubre la celebración de un acto solemne de izado de bandera y una exposición, tanto dinámica como estática, de la Brigada Paracaidista ‘Almogávares VI’, organizada en colaboración con el Ayuntamiento.
La mañana comenzará a las 10:00 horas en el paseo de las Camelias, que se transformará en un espacio abierto al público con vehículos, material y equipos de artillería y zapadores, además de exhibiciones dinámicas para conocer de cerca el trabajo de las distintas unidades.
El momento más solemne llegará a las 12:30 horas en la plaza de la Brigada Paracaidista, donde se celebrará el izado de la bandera con la participación de efectivos uniformados, ha informado el Consistorio de la localidad en una nota.
Al término de la ceremonia, el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ofrecerá una copa de vino español.
El Consistorio ha recalcado que la Brigada Paracaidista mantiene una estrecha y profunda vinculación con Paracuellos de Jarama, donde ha estado históricamente asentada y "su huella sigue muy presente en la vida del municipio".
Por ello, este ato no solo busca mostrar el trabajo de la BRIPAC, sino también "reforzar ese lazo de unión y reconocimiento mutuo entre la unidad militar y la ciudadanía".
El alcalde del municipio, Jesús Muñoz, ha destacado que "la Brigada Paracaidista forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad" y que "su presencia en Paracuellos no solo nos enorgullece, sino que nos recuerda el compromiso, el sacrificio y los valores que representan".
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- ¿Por qué cierran los bares en Madrid? La mitad de los restaurantes no echa bien las cuentas
- Comienzan los ensayos de las aeronaves que participarán en el desfile del Día de la Hispanidad: así puedes verlas en Madrid
- Una incidencia en un tren corta la línea 9 de Metro a su paso por el centro de Madrid durante una hora y media
- Renfe invierte más de 400 millones en Madrid para prolongar la vida de los trenes más antiguos y preparar la llegada de los nuevos modelos
- La Flotilla a Gaza se acerca a la Franja, en directo: la Armada israelí rodea los barcos
- Cinco municipios madrileños, entre los 10 más ricos de España
- La Comunidad de Madrid pide un pacto de Estado energético para poder atraer a los centros de datos