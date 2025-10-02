La Brigada Paracaidista protagonizará una exposición en Paracuellos el 19 de octubre

Paracuellos de Jarama acogerá el próximo domingo 19 de octubre la celebración de un acto solemne de izado de bandera y una exposición, tanto dinámica como estática, de la Brigada Paracaidista ‘Almogávares VI’, organizada en colaboración con el Ayuntamiento.

La mañana comenzará a las 10:00 horas en el paseo de las Camelias, que se transformará en un espacio abierto al público con vehículos, material y equipos de artillería y zapadores, además de exhibiciones dinámicas para conocer de cerca el trabajo de las distintas unidades.

El momento más solemne llegará a las 12:30 horas en la plaza de la Brigada Paracaidista, donde se celebrará el izado de la bandera con la participación de efectivos uniformados, ha informado el Consistorio de la localidad en una nota.

Al término de la ceremonia, el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ofrecerá una copa de vino español.

El Consistorio ha recalcado que la Brigada Paracaidista mantiene una estrecha y profunda vinculación con Paracuellos de Jarama, donde ha estado históricamente asentada y "su huella sigue muy presente en la vida del municipio".

Por ello, este ato no solo busca mostrar el trabajo de la BRIPAC, sino también "reforzar ese lazo de unión y reconocimiento mutuo entre la unidad militar y la ciudadanía".

El alcalde del municipio, Jesús Muñoz, ha destacado que "la Brigada Paracaidista forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad" y que "su presencia en Paracuellos no solo nos enorgullece, sino que nos recuerda el compromiso, el sacrificio y los valores que representan".