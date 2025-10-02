Del barrio a Europa: el Rayo Vallecano se estrena con una plácida victoria en su regreso al viejo continente

No era un partido más en la Avenida de la Albufera. Así se lo hizo saber su afición al Rayo Vallecano, que hasta tres horas antes del arranque del choque ya ocupaba los aledaños del Estadio de Vallecas. Así salió el Rayito, enchufado. Empujado por una afición que disfrutó y vivió con los suyos el regreso al viejo continente. Tal y como decía el tifo ubicado al arranque del partido en la grada de animación de los franjirrojos, "el viaje que siempre soñaron". Y ni en sus mejores sueños, valga la redundancia, habrían vivido un retorno tan plácido a competición europea. El Rayo Vallecano ya suma sus primeros tres puntos en la clasificación (2-0), en uno de los días más especiales de la historia reciente de Vallecas.

Una jugada que vale por dos

La consigna desde el arranque fue buscar a Trejo, en un día especial para el capitán del barco. El 'Chocota' hizo de conector con el ataque rayista en las proximidades del área normacedonio, siempre escoltado por la versión más recuperadora de Gerard Gumbau y Unai López. Llego incluso a disponer de una de las primeras ocasiones del partido a la salida de un córner. Precisamente, en un lanzamiento desde la esquina, medio Vallecas celebró un gol, que finalmente no fue tal, tras un remate de cabeza uno de los defensores normacedonios. Gaye tuvo que emplearse al máximo para evitar el primero de los vallecanos. Pese a ello, no perdían el ritmo del partido el centenar de aficionados del Shkëndija ubicados en una de las tribunas superiores de Vallecas. Poco numerosos, pero ruidosos.

Dicho lo cual, no tardó el equipo de Íñigo Pérez en acertar con la jugada que llevaba buscando desde el inicio del partido. Todo arrancaba en las manos de Batalla, buscando a Gerard Gumbau liberado en la base de la jugada. El catalán conectaba con Oscar Trejo en tres cuartos de campo rival, que a su vez encontraba al 'Pacha' Espino en el costado izquierdo del campo. El ex del Cádiz asistió a un Unai López que remataba a placer desde el punto de penalti y hacía el primero del partido con un remate cruzado a la cepa del poste izquierdo de la portería de Gaye. Escasos tres minutos después, en el 31 de partido, idéntica jugada, pero con distintos protagonistas. Era Álvaro García el que ponía una pelota de gol a Fran Pérez para hacer el segundo de los rayistas en apenas media hora de encuentro.

Con el mazazo de los dos goles recibidos, el Shkëndija dispuso de sus mejores minutos con pelota de la primera mitad. Se sacó la presión de encima y, por momentos, se desplegó en campo rival, algo que no había podido hacer en todo el encuentro más allá del saque inicial. Aún así, no fue necesaria la intervención de Augusto Batalla. Sergio Camello, tras una semana complicada con la expulsión ante el Sevilla, dispuso de la mejor ocasión en el cierre del primer acto para poner el tercero en el marcador de los rayistas. El portero normacedonio respondió con una parada, propia de portero de balonmano, reafirmando su papel en el partido como jugador más destacado del cuadro de Europa del este.

Tifo mostrado en Vallecas durante el partido del Rayo Vallecano. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Plácida segunda mitad

A la salida de vestuarios, ni el gran resultado conseguido en los primeros 45 minutos frenó las aspiraciones del Rayo. Nuevamente, el 'Pacha' Espino dispuso de un disparo en el área normacedonio que el lateral golpeó con potencia y fue repelido por el portero gambiano. Y con ello, Íñigo Pérez no dudó en mandar a calentar a alguno de sus mejores futbolistas, que ocupaban el banquillo durante la tarde de este jueves. Los primeros en sumarse a la fiesta fueron Pedro Díaz y Jorge De Frutos, dos de los hombres que venían siendo habituales en las alineaciones del conjunto rayista. El canterano del Real Madrid fue un dolor de cabeza para la banda izquierda del Shkëndija. La línea marcada en los compases del final de la primera mitad se mantuvo. Los normacedonios se prodigaban en ataque, pero el equipo de Vallecas consciente de la renta obtenida, no se desdibujó en absoluto.

Los cambios de Íñigo Pérez pusieron cloroformo a un partido sentenciado ya en la primera mitad. Con ello puso fin el Rayo Vallecano a su partido de regreso a competición europea más de dos décadas después de su última participación. Vallecas fue una fiesta, más por el duro camino recorrido a lo largo de los últimos años que por lo vivido en el día de hoy. Lo próximo será visitar al Häcken, en una nueva aventura del equipo del barrio por Europa.