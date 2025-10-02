MADRID
El Ayuntamiento desplegará 800 agentes municipales para velar por la seguridad durante la Hispanidad 2025
El concierto gratuito de Gloria Estefan y la cabalgata serán los dos eventos con más refuerzo
EP
El Ayuntamiento de Madrid desplegará unos 800 agentes de la Polícía Municipal para velar por la seguridad de los asistentes a los distintos eventos programados en la Hispanidad 2025, que arranca este mismo viernes en la capital.
Así lo ha trasladado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno, donde ha dado cuenta del dispositivo de seguridad diseñado hasta su finalización, el próximo 12 de octubre.
En concreto, Sanz ha detallado que desde el Consistorio esperan una mayor afluencia en el concierto gratuito de Gloria Estefan, este domingo a las 13 horas en Plaza Colón, por lo que se desplegarán un total de 190 agentes municipales, incluidos de paisano, especialmente de la Comisaría Central de Seguridad, de la Comisaría de Servicios Especiales, de las comisarías integrales de distrito, junto a agentes de la Sección de Apoyo Aéreo.
El segundo gran evento en el que se reforzará la seguridad será la cabalgata organizada por la Comunidad de Madrid, con Argentina como país invitado y en la que participarán delegaciones de 23 países de habla hispana, incluida Filipinas --que se une por primera vez a la fiesta--. El recorrido partirá de Gran Vía a partir de las 18 horas del domingo.
Allí, el Ayuntamiento va a destinar un total de 170 agentes municipales, especialmente agentes de la Comisaría de Servicios Especiales, incluidos de paisano, de la Comisaría Central de Seguridad, de comisarías de distrito, así como del SAI, de Apoyo Aéreo, de la Judicial para inspeccionar las carrozas y las pruebas.
En cuanto a los efectivos de Samur-Protección Civil, para el concierto de Gloria Estefan se destinarán 45 sanitarios, además de un hospital de campaña (PSA), 9 ambulancias, un vehículo de procedimientos especiales y apoyo logístico (Fénix).
Igualmente, participará personal sanitario a pie, motos sanitarizadas para preservar los carriles de evacuación y se ejecutará un refuerzo en la central de comunicaciones.
Del mismo modo, Samur dará cobertura al desfile con una treintena de sanitarios, así como 5 ambulancias, 3 Unidades de Primera Respuesta (UPR), un vehículo de procedimientos especiales y apoyo logístico (Fénix) y un refuerzo de la central de comunicaciones del servicio.
Respecto a la movilidad, la vicealcaldesa ha señalado que el desfile va a contar con un plan que incluye el despliegue tanto de Policía Municipal como de Agentes de Movilidad.
Cierre de metro y cortes de tráfico
Además, ha avanzado que se prevén cortes de tráfico en la zona. En concreto, desde las 16 hasta las 22 horas estará totalmente cerrada el tráfico la Gran Vía. Por su parte, el tramo de la calle Alcalá entre la Plaza de Cibeles y Gran Vía en sentido hacia Plaza de España lo hará hasta las 23 horas.
Asimismo, Sanz ha subrayado que, en función de la afluencia de público, por motivos de seguridad, se encuentra programado el cierre de algunos accesos a las estaciones de Metro de Plaza de España, de Callao y de Gran Vía, y también se verán afectadas las rutas de la EMT por Gran Vía, Alcalá/Banco de España y Plaza de España y zonas aledañas a la Gran Vía.
Finalmente, la vicealcaldesa ha explicado que el dispositivo llegará a todos los puntos de la programación, así como a los conciertos en Plaza de España, en Puente del Rey, en Puerta del Sol o en Plaza Mayor.
