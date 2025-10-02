El ahorro en planes de pensiones en Madrid creció un 9,1 % en 2024 hasta los 20.575 millones de euros

El ahorro en planes de pensiones individuales en Madrid ha alcanzado los 20.575 millones de euros tras haber aumentado un 9,1% en 2024, según los datos facilitados este jueves por la patronal del sector, Inverco. El patrimonio medio por partícipe asciende a 15.413 euros, un 9,4 % más que en 2023, frente a los 12.616 euros de la media nacional. En total, la región suma 1.334.963 cuentas de partícipes -el 19% de la población- y el 27,4 % del patrimonio ahorrado se canaliza a través de vehículos de renta variable, el porcentaje más alto de todo el país.

En el conjunto de España, el ahorro acumulado en estos productos alcanzó los 92.242 millones de euros a cierre de 2024, lo que supone un crecimiento del 8,6 % con respecto al año anterior, "impulsado por la revalorización de los mercados financieros, que permitió compensar las prestaciones netas negativas derivadas de la reducción en los límites de aportación". Cataluña, País Vasco, Madrid y Aragón lideran las subidas del ahorro acumulado en estos productos, por encima del 9%.

Además, el patrimonio medio por partícipe alcanzó un nuevo máximo histórico a cierre de 2024, hasta alcanzar los 12.616 euros, frente a los 11.573 euros de 2023 (+9 %). Por comunidades autónomas, Navarra lidera la clasificación con un ahorro medio de 18.546 euros, seguida de País Vasco, Madrid, Cataluña, Aragón y La Rioja, todas ellas por encima de los 15.000 euros. A lo largo de los últimos cinco años, el patrimonio en planes de pensiones individuales ha pasado de 82.014 millones a 92.242, lo que supone un incremento acumulado del 12,5 %.

Más partícipes

El número de cuentas de partícipes se situó a cierre de 2024 en 7,31 millones, lo que supone un ligero descenso del 0,4 % respecto a 2023. Tan solo en cuatro comunidades creció el número de partícipes el año pasado: Cataluña, Baleares, Canarias y Aragón. De este modo, el 15 % de la población española cuenta con un plan de pensiones, un porcentaje que se eleva de forma significativa en el caso de Aragón (20,9 %), La Rioja (19,8 %), Madrid (19 %) y Castilla y León (18,5 %).

El ahorro acumulado en estos planes se mantuvo en 2024 en el 5,8 % del PIB, "debido al mayor incremento registrado por el PIB a precios de mercado, respecto al incremento del volumen de activos de los planes de pensiones", explica Inverco. En el caso de Aragón, La Rioja y Castilla y León, ese porcentaje se sitúa por encima del 8 %.

Renta variable

Además, a cierre de 2024, más de ocho de cada diez euros ahorrados en planes de pensiones -en concreto, el 83,5 %- estaban invertidos en productos mixtos o de renta variable, frente al 82,9 % de 2023. El peso de la renta variable pura ha crecido en los últimos cinco años del 14,1% al 20,5%, en el caso de Madrid y País Vasco, donde más de 1 de cada 4 euros en Planes de Pensiones se canaliza a través de renta variable (27,4 % y 25,3 %, respectivamente).