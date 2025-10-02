Accidente mortal en la M-50: un motorista de 62 años fallece en Majadahonda

Un motorista de 62 años perdió la vida este jueves tras sufrir un accidente en la M-50, a la altura de Majadahonda. La moto se salió de la vía y chocó contra la mediana en el kilómetro 76, según informaron los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

El siniestro ocurrió poco antes de las 16:15 horas. El conductor, único ocupante del vehículo, entró en parada cardiorrespiratoria. El equipo del Summa 112 realizó maniobras de reanimación durante más de 40 minutos, sin éxito, confirmando el fallecimiento en el lugar.

Investigación abierta por la Guardia Civil tras el accidente mortal en Majadahonda

La Guardia Civil está investigando las causas del accidente en la M-50 para esclarecer los hechos que llevaron a la salida de la vía y la colisión fatal. Se recomienda precaución y atención a las actualizaciones oficiales sobre el incidente.