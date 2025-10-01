Cuidado con estos tramos del centro de Madrid: son las dos vías con más atropellos en la capital

La Comunidad de Madrid lidera el ranking de accidentes de tráfico con peatones fallecidos en España. La región concentra el 31,2% de estas muertes, muy por encima de la media nacional del 20,4%, según el estudio 'Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023)', elaborado por la Fundación Línea Directa junto a Fesvial.

Dentro de la capital, el informe identifica dos vías como especialmente críticas, con las que los ciudadanos han de tener especial cuidado: la calle Alcalá y el Paseo de la Castellana. Ambas concentran numerosos carriles de tráfico motorizado y una gran afluencia de vehículos, por lo que no es de extrañar que esta combinación haga que estas vías se conviertan en auténticos puntos problemáticos.

En estas vías, los atropellos son más frecuentes y la prudencia resulta imprescindible tanto para conductores como para peatones. Estar especialmente pendiente de la carretera mientras se pasa por este tramo es crucial para evitar daños.

Cuidado con los peatones tecnológicos

Pese a que podamos pensar que los accidentes de tráfico suceden por el abuso de sustancias, lo cierto es que en el 72 % de los casos esto no es así. La principal culpable y desencadenante de muchos accidentes es la tecnología, que perjudica especialmente a jóvenes de 18 a 25 años que caminan usando móviles o auriculares, aumentando la exposición a cualquier peligro externo, especialmente en zonas universitarias o de ocio.

A esto se suma también la percepción ciudadana, pues un 58 % de los madrileños considera que los turismos no respetan los pasos de cebra, lo que refleja una tensión constante entre conductores y peatones. Es de vital importancia extremar la precaución em ambos casos, los peatones manteniendo atención plena a la hora de cruzar y lo vehículos moderando la velocidad en vías problemáticas como la calle Alcalá y el Paseo de la Castellana.