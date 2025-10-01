Los vecinos de Tetuán se concentran la semana que viene contra el desalojo de La Huerta, pulmón y punto de encuentro del barrio

La historia de un solar de la calle Matadero, en Tetuán, cambió hace 12 años. Fue entonces cuando un grupo de vecinos decidió ponerse manos a la obra y dar una nueva vida a una parcela hasta entonces servía de aparcamiento para vehículos. Junto a la tapia del CEIP Juan Ramón Jiménez se inauguró en 2014 un espacio de encuentro vecinal que a lo largo de su historia también ha servido como refugio climático y lugar de aprendizaje y cultura: La Huerta de Tetuán. Tras limpiar el lugar de chatarra, se construyó un huerto urbano bajo el proyecto 'Paisaje Tetuán' -- impulsado por la exalcaldesa Ana Botella -- que nunca se ha limitado solo a cultivar hortalizas, sino que ha tenido una dimensión pedagógica de dimensiones pocas veces vistas en la historia del barrio.

Paellas comunitarias, talleres de apoyo escolar gratuitos, asambleas ciudadanas para tratar los problemas que sufre la zona, cuentacuentos, conciertos, campeonatos de juegos de mesa, campamentos, mercadillos... La actividad intergeneracional que propone no ha cesado en La Huerta en sus doce años de historia, pero su futuro está comprometido desde el pasado mes de mayo.

Orden de desalojo del Ayuntamiento

Poco antes de verano, dos policías municipales notificaron a los usuarios del huerto urbano su deber de abandonarlo a la mayor brevedad posible. Tras consultar con la presidenta del distrito, Paula Gómez-Angulo, fueron informados de que el pretexto para el cierre del espacio vecinal no es otro que la intención de las autoridades municipales de convertirlo en patio del centro escolar colindante. Gómez-Angulo aludió, además, a las humedades del colegio, presuntamente provocadas por la actividad de La Huerta. Los vecinos, sin embargo, relacionan estos humedales con el mal estado del edificio educativo.

Asimismo, los usuarios se quejan de que la obra citada no se encuentra en desarrollo ni está incluida en un proyecto aprobado, por lo que solicitan que se permita continuar con la actividad del espacio, al menos, hasta que los trabajos sean inminentes y estén tramitados. Por otro lado, critican que el Ayuntamiento pretenda ahora arrebatarles un solar que la misma administración les cedió hace varias legislaturas.

El Consistorio señala que La Huerta se trasladará, proporcionándole otro espacio para uso vecinal. Sin embargo, la comunidad subraya la dificultad de encontrar un lugar adecuado y del trabajo inmenso que ha supuesto estos años levantar el actual huerto urbano.

Concentración este jueves frente a la Junta Municipal

Los usuarios de La Huerta han convocado una concentración el próximo jueves 9 de octubre, a las 18.30 horas, frente a la Junta Municipal de Tetuán, coincidiendo con el pleno del distrito. El objetivo es visibilizar el rechazo vecinal al desalojo, y exigir que se mantenga La Huerta en su ubicación actual. Los organizadores llaman a los asistentes a acudir a la manifestación vestidos de hortelanos.