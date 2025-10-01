El tortuoso viaje del templo de Debod desde Egipto a Madrid: 1.350 cajas y en 90 camiones para salvarlo de la ruina

Iba a desaparecer. Las condiciones en las que el templo de Debod se encontraba en Egipto no eran las idóneas. El terremoto de 1868 que azotó Nubia, al sur del país, terminó de rematar el deterioro que la erosión y el viento habían empezado. Sin embargo, no fue hasta la inundación que asoló Asuán, en el margen del Nilo, cuando la Unesco reaccionó. Peligraban distintos tesoros históricos, así que organizó un proyecto internacional sin precedentes para salvarlos a toda costa. Ahí entró España y, tras las maniobras oportunas, a modo de agradecimiento, recibió el monumento que hoy corona el parque del Cuartel de la Montaña de Madrid. La exposición Debod 1954-1964 que acoge el Museo de San Isidro hasta el 29 de marzo reúne los trabajos de documentación que registraron su estado antes de su traslado.

Las imágenes, procedentes de archivos nacionales e internacionales, desvelan aspectos inéditos de la obra, pero también de las personas que habitaban sus alrededores: junto con el templo también fueron evacuadas familias que se verían afectadas por la construcción de la presa de Asuán. “La muestra se centra a los papeles que fueron necesarios para transportar el templo. Estamos hablando de un edificio completo, trasladado sillar a sillar. No se puede hacer de manera improvisada”, ha explicadoAlberto González, director del Museo de San Isidro. El recorrido, que comienza con los estudios realizados por el Centro de Documentación del Antiguo Egipto (CEDAE), está organizado en tres ámbitos: la alerta, la documentación y el traslado.

Vista nocturna del templo de Debod, en el parque del Cuartel de la Montaña de Madrid. / JAVIER LOPEZ

Su origen fue la capilla que el monarca Adijalamani levantó en el siglo II a. C. para honrar a los dioses Amón e Isis. Posteriormente, distintos reyes de la dinastía ptolemaica fueron incorporando estancias hasta culminar el templo tal cual se conoce hoy. Sin embargo, después de que la Nubia se convirtiera al cristianismo, en el siglo VI, cayó en desuso. Y, al tiempo, ojo, fue cerrado y abandonado. El terremoto y la inundación citadas lo dejaron casi en ruinas. “Lo que es milagroso es que, en un momento en que la idea de conservación del patrimonio no estaba tan arraigada, en el que se produjeron verdaderas barbaridades, hubo mucha gente que dio importancia a preservar esos restos”, ha señalado Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid. La construcción del embalse en 1950 puso en alerta a la Unesco, que actuó de inmediato.

Algunas de las piezas que acoge el Museo de San Isidro sobre el templo de Debod. / CEDIDA

El equipo liderado por Martín Almagro viajó a Nubia para salvar el patrimonio afectado. Asimismo, España donó medio millón de dólares para rescatar los templos de Abu Simbel y de Filé. La exposición acoge objetos etnográficos recogidos por esta misión, así como procedentes de colecciones particulares. Como recompensa, el Gobierno egipcio donó cuatro templos a los países que habían participado en este programa: Taffa para Países Bajos, Dendur para Estados Unidos, Ellesiya para Italia y Debod España. Aquí comenzó un complejo plan para transportarlo hasta Madrid sobre el que esta retrospectiva, comisariada por Miguel Ángel Molinero Polo y Alfonso Martín Flores, ha puesto el foco.

Piedra a piedra

Se hizo piedra a piedra, en 1.350 cajas cargadas en 90 camiones. La ruta no fue sencilla: tras bordear el Nilo, atravesó el Mediterráneo hasta Valencia. Desde el puerto, arrancó otra comitiva hasta depositarlas en su destino final. Madrid no fue la única ciudad que se postuló para albergarlo, también lo hicieron Barcelona, Elche y Almería. Los gastos los asumió Cibeles: en total, 10 millones de pesetas. Entre los documentos que presenta el Museo de San Isidro se incluyen la copia de sus inscripciones jeroglíficas y las tomas fotogramétricas de los relieves del vestíbulo y la capilla central del templo realizadas por el Instituto Geográfico Nacional de Francia.

Exterior del templo de Debod que Egiptó donó a España. / JON BARANDICA

Este proyecto cuenta con el trabajo de Abdul Fattah Eid, fotógrafo profesional egipcio que también había colaborado en los trabajos del CEDAE. Sus imágenes recogen escenas de la vida cotidiana, la arquitectura tradicional y celebraciones comunitarias, entre ellas la última fiesta del santo local de Debod en 1963. La exposición se completa con una selección de objetos de la vida cotidiana y doméstica de esa cultura, que fueron recogidos durante las actividades arqueológicas españolas en Nubia y hoy son custodiados en el Museo Nacional de Antropología.