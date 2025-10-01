Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suben las temperaturas en la Comunidad de Madrid este miércoles: estos son los municipios donde más se acusará el ascenso

Los termómetros arrancan otoño con valores por encima de la media

Las nubes abandonan Madrid y dejan sitio a un sol espléndido el resto de la semana.

Las nubes abandonan Madrid y dejan sitio a un sol espléndido el resto de la semana. / EFE

Javier Quintana

Madrid

El otoño llegó oficialmente a Madrid el pasado fin de semana, pero, de momento, sus efectos no se hacen notar en la capital. De hecho, la dinámica es más bien contraria. Esta semana, los madrileños están experimentando un aumento gradual de temperaturas que está dejando atrás el fresco de septiembre para dar paso a valores más cercanos a los treinta grados centígrados. A cada día que pasa, un calor moderado parece volver a instalarse en la ciudad durante las horas centrales del día. Parece que las chaquetas, que ya habían salido de los armarios de los vecinos durante las últimas semanas, tendrán un respiro, siendo reemplazadas por la manga corta.

Este miércoles, el aumento se confirma en Madrid capital, donde los termómetros alcanzarán los veintisiete grados durante la tarde. Sin embargo, la ribera del Manzanares no es el lugar de la región donde más picará el sol durante la jornada de hoy.

Alcalá de Henares, municipio más calurosa en la región este miércoles

Tal y como ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este miércoles el municipio de Alcalá de Henares registrará el valor térmico más alto de toda la Comunidad de Madrid con veintiocho grados. Aranjuez, Collado Villaba o Getafe son otras localidades donde los termómetros se acercarán a la barrera de los treinta.

Esta situación se extenderá al fin de semana, con temperaturas que podrían alcanzar los veintinueve grados en algunos puntos de la comunidad autónoma. La dinámica empezará a cambiar el domingo, con un descenso generalizado de entre dos y tres grados.

