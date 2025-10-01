Qué es el radón, el gas que mantiene en riesgo más de un centenar de municipios de Madrid

El 81% de los municipios de la Comunidad de Madrid tienen un problema con el radón. Así lo señala el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que estipula que en 86 localidades madrileñas es prioritario actuar de urgencia para proteger a los ciudadanos de los efectos adversos para la salud que tiene este gas. En otros 59, el riesgo es moderado, posicionándose la región como la tercera más afectada por esta sustancia, tan solo por detrás de Galicia y Extremadura.

La zona de la Sierra de Guadarrama, a causa de su suelo granítico y permeable, es la que más adolece las consecuencias del radón, que desde este miércoles debe empezar a ser medido por las empresas localizadas en lugares de gran exposición. El pasado mes de mayo ya entró en vigor la Instrucción IS-47, formulada por el CSN, que desde entonces obliga a negocios y entidades públicas de, aproximadamente, el 20% de los municipios del país a cumplir con mediciones en todos los centros de trabajo emplazados en plantas bajas o sótanos, tales como bares, peluquerías, oficinas o talleres.

¿Qué es el radón?

El radón es un elemento químico perteneciente al grupo de los gases nobles. Ocupa el número 86 de la tabla periódica y, como producto de la desintegración del radio, es altamente radioactivo. Tiene algunos usos atmosféricos, y en 2009 un sismólogo afirmó haber anticipado un terremoto en Italia basándose en las concentraciones de este gas, aunque no hay evidencia clara de que esto sea realmente posible.

Fue descubierto por Friedrich Ernst Dorn en el año 1900 como el quinto elemento radioactivo después del uranio, el torio,e l radio y el polonio.

Así entra el radón en una vivienda. / Fob-arquitectura

¿Qué efectos perjudiciales tiene para la salud?

Este elemento emite radiación alfa, que no es demasiado peligrosa para el ser humano -- la epidermis nos protege de ella -- a no ser que el gas sea inhalado. En este caso, las partículas radioactivas se adhieren al tejido pulmonar, emitiendo radiación a las células broncopulmonares. Las consecuencias pueden ser daños al DNA y mutaciones en el tejido pulmonar. En definitiva, cáncer. De hecho, en Estados Unidos el radón está considerado como la segunda causa de cáncer de pulmón tras el tabaco.

En el caso de España, el Ministerio de Sanidad emitió en el año 2021 un informe que confirmaba el radón como la primera causa de cáncer de pulmón en personas no fumadoras. En suma, la sustancia participa en el 3,8% de las muertes por esta enfermedad en el país.

El radón en viviendas

Este gas se filtra desde el suelo a través de grietas en los cimientos, juntas o espacios alrededor de tuberías o cables. Asimismo, su concentración suele ser más elevada en zonas geológicas ricas en uranio, como es el caso de la roca granítica. El uranio, a través de una cadena de desintegraciones radioactivas, acostumbra a convertirse en radón. Las aguas subterráneas también pueden contener radón, así como el gas natural, aunque en estos dos casos las cantidades suelen ser menos significativas.