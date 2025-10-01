Quién es y qué hay que leer de Hélène Cixous, que recibe en Madrid el Premio Formentor 2025

Pensadora y escritora de extrema lucidez a sus casi 90 años, Hélène Cixous (Orán, 1937) ha sido desde los años 70 unas de las figuras fundamentales de la literatura y el feminismo en Francia. Cixous recibirá este miércoles en Madrid el Premio Formentor durante una ceremonia que se celebrará en el Teatro Real. Un galardón del que es merecedora, según el acta del jurado, “por la personalidad de su estilo y su intrépido sentido de la soberanía creativa, por la amplitud de las disciplinas intelectuales que ha integrado en su numerosa y proteica obra y por la composición de una obra literaria que ha expandido la más ilustre herencia de la cultura europea”.

Hija de madre alemana judía asquenazí y padre argelino judío sefardí, nació y se crio en Orán cuando Argelia era todavía colonia francesa, y se trasladó a París en 1955, obteniendo su doctorado en Letras en un año tan convulso y crucial como 1968. Especializada en literatura inglesa, su trabajo inicial se centró en autores como James Joyce, a quien dedicó su ensayo El exilio de James Joyce o el arte de la sustitución (1968).

Con su primera novela, Dedans (1969), obtuvo el Premio Médicis, y un célebre ensayo titulado La risa de la medusa, donde teorizaba sobre la 'escritura femenina', uno de los temas fundamentales de su obra, la convirtió en un nombre clave y pionero de los estudios de género y de la órbita del post-estructuralismo en el que militaban amigos y cómplices intelectuales como Jacques Derrida y Michel Foucault. Julio Cortázar o Carlos Fuentes fueron otros grandes autores que tuvo muy cerca. Es también una aguerrida defensora de los derechos de los animales, que han ocupado un importante lugar en su obra.

Catedrática de Literatura Inglesa en la Universidad de París VIII, un centro que contribuyó a poner en marcha, y fundadora del Centre d’Études Féminines et d’Études de Genre, pionero en los estudios feministas en Europa, ha colaborado con el Théâtre du Soleil y con diferentes cineastas. Es autora de más de ochenta libros entre narrativa, ensayo y teatro. Recogemos aquí algunos de los más importantes que se pueden encontrar en castellano, y que podrían ser una buena puerta de entrada a su obra y su pensamiento.

'La risa de la medusa' (Cátedra, 2025. Publicado originalmente en 1975)

Uno de los textos más emblemáticos de Cixous, en el que formula su teoría sobre el feminismo y la escritura y que fue el que la colocó como una de las voces imprescindibles del feminismo. A modo de manifiesto literario, la autora cuestiona las estructuras patriarcales del lenguaje y defiende la 'escritura femenina' como un acto liberador muy vinculado con el cuerpo. Cixous expone cómo las mujeres han sido históricamente silenciadas, transformadas en objetos de miedo y deseo. Su propuesta es que, al igual que la medusa del mito, las mujeres tienen el poder de transformar y subvertir el orden establecido, y la "risa de la medusa" es una metáfora de esa potencia femenina que no se somete a las normas de la razón masculina, sino que se libera en una escritura visceral, llena de imaginación y emoción.

'La llegada a la escritura' (Amorrortu, 2023. Publicado originalmente en 1977)

Una obra clave en la que Hélène Cixous reflexiona sobre su propio proceso de convertirse en escritora y, al mismo tiempo, traza una teoría de la escritura femenina siguiendo los pasos de lo que ya había expuesto en La risa de la medusa. En el texto, que arranca con las vivencias de la lengua materna y del exilio geográfico y lingüístico, el ensayo, la autobiografía y la poesía se entrecruzan en sus páginas para explorar cómo las mujeres han sido históricamente excluidas del lenguaje. Defiende la autora de nuevo que escribir es un acto corporal y liberador, una forma de romper con las estructuras patriarcales que limitan la expresión femenina, y plantea que la verdadera escritura nace del deseo, del inconsciente y de lo más íntimo del ser, y no de las normas impuestas por la tradición masculina.

'El libro de Prometea' (Interzona editora, 2025. Publicado originalmente en 1983)

Una obra poética y filosófica en la que Cixous explora la figura mitológica de Prometeo como símbolo de resistencia, libertad y sacrificio. Su desafío a los dioses para dar el fuego a la humanidad es utilizado por la pensadora para abordar la relación entre el poder, la cultura y la creatividad. A través de una narración fragmentaria y de gran lirismo, Cixous reflexiona sobre temas como el conocimiento, el castigo y la creación. Otra de sus aportaciones fundamentales a la literatura feminista que propone una relectura del mito griego desde una perspectiva que celebra la liberación y la autonomía femenina.

'Las ensoñaciones de la mujer salvaje' (Horas y Horas, 2023. Publicado originalmente en 2000)

Cixous evoca su infancia en Argelia durante la colonización francesa y la huella que aquel periodo dejó en su vida y en su 'escribir-pensar'. Utilizando una prosa poética y manteniendo un permanente juego con el lenguaje, reconstruye recuerdos fragmentados de su madre, de su entorno multicultural y de su condición de judía que siempre la hizo sentirse excluida tanto por los colonos como por los nativos. La "mujer salvaje" es una figura simbólica que encarna la libertad, la intuición y la resistencia frente a las normas patriarcales y coloniales. En el libro se entremezclan memoria, historia y sueño, y es clave para comprender la visión cixousiana de la identidad como algo fluido, plural y en constante transformación, así como su apuesta por una escritura que nace del cuerpo y la emoción.