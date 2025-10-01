Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

POLÉMICA

El PSOE madrileño prepara acciones legales contra la decisión del Ayuntamiento de informar del "trauma postaborto"

El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer con los votos de PP y Vox que haya "información visible" en los espacios municipales de salud e igualdad

El secretario general del PSOE-M, Óscar López.

El secretario general del PSOE-M, Óscar López. / ARNAITZ RUBIO - EUROPA PRESS

Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez

El PSOE madrileño prepara medidas legales contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid de informar sobre "el trauma post-aborto" en sus espacios de salud e igualdad. Así lo ha trasladado el secretario general de la formación y ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López esta mañana en una entrevista en televisión.

"Esta misma mañana el equipo jurídico del PSOE de Madrid está trabajando para estudiar acciones legales, y no descartamos ninguna para parar esa iniciativa aberrante", ha señalado López, quien ha añadido que PP y Vox ya se confunden y son "absolutamente indistinguibles.

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó ayer una iniciativa de Vox, con el apoyo del PP, para que los espacios municipales informen "de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible", sobre lo que la propuesta califica finalmente de "trauma post-aborto". Dicha información deberá estar "permanentemente visible en los centros municipales de Madrid Salud, los espacios de igualdad, los futuros centros de atención integral a la mujer, SIAM, Samur Social y centros de servicios sociales", tanto en cartelería y folletos informativos como en las páginas web oficiales.

