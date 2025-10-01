FÚTBOL
La Policía identifica a más de 20 personas y evita una pelea entre ultras del Atlético y el Eintrach Frankfurt
Detenidos dos aficionados del conjunto alemán por un presunto delito de robo con fuerza en un establecimiento hotelero de Madrid
EP
La Policía Nacional ha informado de que el martes logró identificar a más de 20 personas e incautó defensas extensibles y destornilladores, evitando así una pelea entre aficionados del Atlético de Madrid y el Eintrach Frankfurt, en la víspera del partido entre ambos de Champions League en el Riyadh Air Metropolitano.
El dispositivo concluyó con la intervención de bengalas, bucales y guantes anticorte por lo que se extendieron además cinco Actas de la Ley del Deporte y otras cinco expulsiones, y logró evitar la citada pelea entre aficionados de ambos equipos de fútbol, según ha informado la Policía Nacional.
Asimismo, los agentes procedieron a la detención de dos individuos, aficionados del conjunto alemán desplazados a la capital, como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en el interior de un establecimiento hotelero ubicado en el distrito madrileño de Centro.
El despliegue policial contó con efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), Guías Caninos, Subsuelo y Protección Ambiental, Brigada Móvil, Brigada provincial de Información y Caballería. El dispositivo de seguridad coordinado por la Delegación del Gobierno contó con un total de 1.250 efectivos.
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- Renfe invierte más de 400 millones en Madrid para prolongar la vida de los trenes más antiguos y preparar la llegada de los nuevos modelos
- ¿Por qué cierran los bares en Madrid? La mitad de los restaurantes no echa bien las cuentas
- La Comunidad de Madrid pide un pacto de Estado energético para poder atraer a los centros de datos
- La felicidad cuesta menos de dos euros y llega a Madrid en formato dulce
- El cierre de Fly Play deja a Madrid con una sola conexión directa con Islandia
- El guardián de 'El Rey León' que lleva 5.000 funciones trabajando en la sombra: 'Nos ha pasado de todo, aún no me he cansado
- Así es el parque de Toledo de espectaculares paisajes, que comparan con la sabana africana y puedes visitar