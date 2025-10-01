URBANISMO
Las demoliciones en la Operación Campamento de Madrid, a punto de comenzar: esta es la fecha
La ministra de Vivienda confirma que los derribos previos al proyecto arrancarán este 2025 y que las primeras viviendas podrían entregarse en 2027
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado este miércoles que las obras de demolición de los edificios existentes en los terrenos de la Operación Campamento se iniciarán antes de que acabe el año. Se trata de un paso previo al desarrollo urbanístico que contempla la construcción de 10.700 viviendas asequibles en el suroeste de Madrid, sobre suelos que pertenecían al Ministerio de Defensa.
En una entrevista en Onda Cero, Rodríguez defendió la coordinación institucional en este proyecto y destacó la reducción de plazos en la construcción: "Estamos construyendo viviendas en un plazo de un año, desde que se pone la primera piedra hasta que se entregan las llaves".
El Ministerio calcula que los primeros pisos podrían estar disponibles a finales de 2027, según adelantó la propia ministra en 2023. La Operación Campamento, considerada una de las actuaciones de regeneración urbana más relevantes de España, ocupa más de 211 hectáreas y prevé la edificación de, al menos, 10.700 viviendas a precios asequibles.
Un proyecto con 35 años de espera
El origen de esta iniciativa se remonta a hace más de tres décadas, tras el fin de la actividad militar en la zona. Entonces se firmó un acuerdo marco entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Defensa, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que abrió la puerta a la transformación de las instalaciones castrenses para dar lugar a un nuevo ámbito residencial y dotacional.
