Corre a disfrutar de esta aclamada obra de teatro antes de que sea tarde: gratis en Madrid durante cinco días

Madrid tiene una infinidad de planes que vale la pena conocer. Algunos están disponibles para los turistas durante la mayor parte del año, como las icónicas visitas al Museo del Prado o el Reina Sofía, pero otros, tal cual surgen, pueden desaparecer después de unos días. Por eso, siempre es recomendable apuntarse a todo lo que ofrece la capital para divertirse. Esta vez, una obra de teatro llega durante cinco días a la Comunidad para deleitar a todo aquel que se anime a acudir a verla.

Se llama Historia del amor y llega a la Nave 10 de Matadero hoy mismo. Solo podrá disfrutarse del 1 al 5 de octubre a las 19:30 horas. Solo tiene una actriz en escena y su historia se desarrolla a través de monólogos, trabajo físico y el uso de cámaras y pantallas.

Su tema principal es, lógicamente, el amor, y hace que la audiencia se plantee cómo nos enamoramos, por qué amamos y si nuestras experiencias son únicas o las mismas que las del resto. Así, se construye un espacio íntimo y poético, ideal para reflexionar sobre este sentimiento tan complejo.

Esta creación viene de la mano de la compañía barcelonesa Agrupación Señor Serano que, en 2015, fue galardonada con el León de Plata de la Bienal de Venecia por su visión contemporánea, original e innovadora del teatro. También ha recibido el Premio Ciutat de Barcelona y el Premi FAD Sebastià Gasch, que reconoce expresiones escénicas no convencionales.

Una historia de amor entre bolsas de basura

La obra transcurre mediante la narración oral junto a despliegues audiovisuales. La protagonista no solo manipula objetos mientras cuenta su historia, sino que lo graba con una cámara en tiempo real e invita al espectador a entrar en su intimidad. El resultado es un relato poético y casi documental, en el que los objetos y los espacios cobran importancia.

La performance sucede en un lugar a medio camino entre un archivo, un laboratorio y un vertedero, donde destaca especialmente la presencia de bolsas de basura. Estos restos funcionan como una metáfora visual, ya que hacen referencia a lo que se deja tras cada relación amorosa a lo largo de milenios.

Etradas gratis para los jóvenes

Historia del amor se estrenó en el Festival Crec de Barcelona en julio de 2025 y ahora llega a Madrid a través de la Nave 10 de Matadero. La entrada general cuesta 21 euros y está incluida en el programa JOBO (Joven Bono Cultural), que permite a los jóvenes de entre 16 y 26 años verla gratis de lunes a viernes.