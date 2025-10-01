Muere José Antonio Álvarez Sánchez, obispo auxiliar de Madrid, por un infarto a los 50 años

El obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Álvarez Sánchez, ha fallecido en la madrugada de este miércoles a los 50 años a causa de un infarto, según ha informado la Archidiócesis de Madrid en un comunicado en su página web. El arzobispo y sus obispos auxiliares, los arzobispos eméritos, junto con toda comunidad diocesana, han expresado su “dolor por la pérdida de un pastor entregado al servicio del Evangelio” y han trasladado su cercanía a la familia del prelado.

El cuerpo de Álvarez Sánchez será velado en la cripta de la Catedral de la Almudena, donde quedará expuesto desde esta mañana para que los fieles puedan despedirse y orar por su eterno descanso. Asimismo, la catedral acogerá este miércoles, a las 19:00 horas, una misa funeral oficiada por el arzobispo de Madrid, José Cobo, y en los próximos días se darán a conocer los horarios de otras celebraciones litúrgicas en su memoria.

Álvarez Sánchez (Madrid, 3 de agosto de 1975) era Bachiller en Teología por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid (1998) y fue ordenado sacerdote el 18 de junio de 2000. Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Madrid, donde ocupó varios cargos. En el momento de su nombramiento era director espiritual en el Movimiento Cursillos de Cristiandad desde 2003 y rector del seminario mayor de Madrid desde 2015.