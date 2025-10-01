Moody's mejora la calificación de la Comunidad de Madrid tras haber mantenido Scope la suya

La agencia de calificación de riesgo Moody's ha mejorado la perspectiva de la Comunidad de Madrid de positiva a estable, y destaca el buen desempeño fiscal y financiero de la región, así como su solidez presupuestaria y la expectativa de que estos resultados positivos continúen en los próximos años.

Moody's ha elevado al alza las calificaciones de 14 gobiernos autonómicos y entidades locales de España, tras la reciente mejora en la calificación de España de 'Baa1' a 'A3' el 26 de septiembre.

El pasado agosto, la agencia europea de calificación de riesgos Scope -elegida entre otras instituciones por la propia Comisión Europea para evaluar su calidad como emisor de deuda- decidió mantener la calificación de A con perspectiva estable de la Comunidad de Madrid, gracias a "sus sólidas finanzas públicas". Aunque advertía de los retos que representan un endeudamiento "elevado" a pesar de su progresiva reducción y un presupuesto de gasto "estructuralmente rígido".

Desde la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda han remarcado que la calificación soberana del Estado marca la máxima evaluación a la que puede optar una comunidad autónoma de régimen general, ya que no puede estar por encima de la estatal.

Durante 2024 y 2025 las principales agencias de calificación (S&P, Moody’s, Fitch y DBRS) han aumentado el rating de la Comunidad de Madrid, y destacan varios factores clave en sus recientes mejoras: la solidez de su economía y su diversificación, su buena gestión fiscal, el acceso regular y favorable a los mercados financieros, y una política prudente de control del endeudamiento.

El informe publicado este miércoles por Moody’s señala que Madrid ha demostrado unos resultados fiscales superiores a la media nacional, con equilibrio presupuestario, resultados operativos positivos y niveles de deuda estables o decrecientes, y establece que la mejora de la calificación responde a una gestión prudente y sólida de las cuentas autonómicas.

El Gobierno regional ha subrayado que esta mejora de la nota por parte de la agencia de calificación se une a los datos del segundo trimestre de 2025 referentes a la deuda de las Administraciones Públicas, facilitados este martes por el Banco de España, que reflejan que la Comunidad de Madrid es la región sin régimen especial con la deuda más baja de todo el país, con un 12,3 %, lo que se traduce en 8,7 puntos por debajo de la media.

Además, en valores absolutos, la deuda de Madrid se sitúa en 39.449 millones de euros, lo que supone 51.250 millones inferior a la de Cataluña, que con 90.699 millones de euros es la región con mayor deuda del país, precisa el Ejecutivo autonómico, que añade que la deuda de España roza los 1,7 billones de euros, con un aumento en el último año de 65.000 millones.