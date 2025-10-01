El mejor cine europeo llega gratis a Madrid: 22 películas de 20 países distintos desde este jueves

Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián... El continente europeo puede presumir de contar con algunos de los festivales de cine más relevantes del mundo. Durante el transcurso de cada uno, los mejores títulos de la temporada son presentados ante el público antes de llegar a las salas de cine. Aunque no todos los largometrajes alcanzan un volumen amplio de países, privando a miles de cinéfilos del disfrute de determinadas producciones.

En este sentido, los madrileños pueden respirar aliviados. Están de enhorabuena. Gracias a la llegada de Cineu a la capital, iniciativa organizada por el ojO cojo en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid disfrutará de una muestra de las mejores piezas audiovisuales del cine europeo durante los meses de octubre y noviembre.

22 películas que abordan los problemas de la Europa actual

La programación incluye hasta veintidós títulos, entre largometrajes y cortos, procedentes de veinte países. Mohammad Rasoulof, Agnieszka Holland, Aki Kaurismäki o Mati Diop son algunas de las voces que, a través de la pantalla, tratan de realizar un análisis crítico de la sociedad europea.

Las proyecciones se llevarán a cabo en los centros culturales de Valdebernardo y El Madroño, en Vicálvaro; de la Vaguada, en Fuencarral-El Pardo; y de Emilia Pardo Bazán, en Centro. La entrada será gratuita hasta completar aforo. No solo se podrá disfrutar de las películas, ya que estos centros culturales se convertirán entre el 2 de octubre y el 28 de noviembre en puntos de encuentro y reflexión para debatir la Europa del presente y el futuro.

El objetivo es democratizar el acceso a la cultura y convertir estos centros culturales a epicentro de la reflexión sobre los desafíos a los que se enfrenta el continente.

Esta es la programación completa:

Centro Cultural de Valdebernardo (Vicálvaro)

2 octubre – 18:00 – La semilla de la higuera sagrada

– – La semilla de la higuera sagrada 16 octubre – 18:00 - Green Border

– - Green Border 30 octubre – 18:00 - Allen Leaves

– - Allen Leaves 13 noviembre – desde las 19:00 – sesión especial

– desde las – sesión especial 19:00 – Sobre hipopótamos felices y pavos reales tristes (cortometraje)

– Sobre hipopótamos felices y pavos reales tristes (cortometraje) 19:29 – Senté et Trópica (cortometraje)

– Senté et Trópica (cortometraje) 19:40 – La respuesta para siempre

– La respuesta para siempre 27 noviembre – 19:10 – Ansiedad

La Vaguada (Fuencarral – El Pardo)

13 octubre – 19:00 – Descansa en paz

– – Descansa en paz 20 octubre – 19:00 – Té negro

– – Té negro 27 octubre – 18:30 – Soundtrack to a Coup d’État

– – Soundtrack to a Coup d’État 24 noviembre desde las 18:00 – sesión doble

desde las – sesión doble 18:00 La vida al revés (cortometraje)

La vida al revés (cortometraje) 19: 00 El sastre de los presidentes

Centro Cultural El Madroño (Vicálvaro)

9 octubre – 19:00 – Dahomey

– – Dahomey 23 octubre – 18:30 – El Año Nuevo que nunca llegó

– – El Año Nuevo que nunca llegó 6 noviembre – desde las 19:00 – Sesión doble:

– desde las – Sesión doble: 19:00 – Tierra Kumeyaay (cortometraje)

– Tierra Kumeyaay (cortometraje) 19:20 – WACAY, tierra de mujeres del tabaco

– WACAY, tierra de mujeres del tabaco 20 noviembre – desde las 19:00 – Sesión doble

– desde las – Sesión doble 19:00 – Gharlba y Ajeeb (cortometraje)

– Gharlba y Ajeeb (cortometraje) 19:08 – Rosinante

Centro Cultural Emilia Pardo Bazán (centro)