OCIO
El mejor cine europeo llega gratis a Madrid: 22 películas de 20 países distintos desde este jueves
La iniciativa Cineu trae la muestra a la capital hasta el próximo 28 de noviembre
Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián... El continente europeo puede presumir de contar con algunos de los festivales de cine más relevantes del mundo. Durante el transcurso de cada uno, los mejores títulos de la temporada son presentados ante el público antes de llegar a las salas de cine. Aunque no todos los largometrajes alcanzan un volumen amplio de países, privando a miles de cinéfilos del disfrute de determinadas producciones.
En este sentido, los madrileños pueden respirar aliviados. Están de enhorabuena. Gracias a la llegada de Cineu a la capital, iniciativa organizada por el ojO cojo en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid disfrutará de una muestra de las mejores piezas audiovisuales del cine europeo durante los meses de octubre y noviembre.
22 películas que abordan los problemas de la Europa actual
La programación incluye hasta veintidós títulos, entre largometrajes y cortos, procedentes de veinte países. Mohammad Rasoulof, Agnieszka Holland, Aki Kaurismäki o Mati Diop son algunas de las voces que, a través de la pantalla, tratan de realizar un análisis crítico de la sociedad europea.
Las proyecciones se llevarán a cabo en los centros culturales de Valdebernardo y El Madroño, en Vicálvaro; de la Vaguada, en Fuencarral-El Pardo; y de Emilia Pardo Bazán, en Centro. La entrada será gratuita hasta completar aforo. No solo se podrá disfrutar de las películas, ya que estos centros culturales se convertirán entre el 2 de octubre y el 28 de noviembre en puntos de encuentro y reflexión para debatir la Europa del presente y el futuro.
El objetivo es democratizar el acceso a la cultura y convertir estos centros culturales a epicentro de la reflexión sobre los desafíos a los que se enfrenta el continente.
Esta es la programación completa:
Centro Cultural de Valdebernardo (Vicálvaro)
- 2 octubre – 18:00 – La semilla de la higuera sagrada
- 16 octubre – 18:00 - Green Border
- 30 octubre – 18:00 - Allen Leaves
- 13 noviembre – desde las 19:00 – sesión especial
- 19:00 – Sobre hipopótamos felices y pavos reales tristes (cortometraje)
- 19:29 – Senté et Trópica (cortometraje)
- 19:40 – La respuesta para siempre
- 27 noviembre – 19:10 – Ansiedad
La Vaguada (Fuencarral – El Pardo)
- 13 octubre – 19:00 – Descansa en paz
- 20 octubre – 19:00 – Té negro
- 27 octubre – 18:30 – Soundtrack to a Coup d’État
- 24 noviembre desde las 18:00 – sesión doble
- 18:00 La vida al revés (cortometraje)
- 19: 00 El sastre de los presidentes
Centro Cultural El Madroño (Vicálvaro)
- 9 octubre – 19:00 – Dahomey
- 23 octubre – 18:30 – El Año Nuevo que nunca llegó
- 6 noviembre – desde las 19:00 – Sesión doble:
- 19:00 – Tierra Kumeyaay (cortometraje)
- 19:20 – WACAY, tierra de mujeres del tabaco
- 20 noviembre – desde las 19:00 – Sesión doble
- 19:00 – Gharlba y Ajeeb (cortometraje)
- 19:08 – Rosinante
Centro Cultural Emilia Pardo Bazán (centro)
- 21 noviembre – desde las 18:00 – Sesión doble
- 18:00 – Quien Sino como, donde
- 19:00 – Cuota (cortometraje)
- 28 noviembre – desde las 18:00 – Sesión doble
- 18:00 – El olvido mata dos veces
- 19:00 – Solo niños
